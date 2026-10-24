"Donde el agua trabaja", bajo sospecha por el uso de IA

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- La especulación sobre si el libro "Donde el agua trabaja", de David Silva Rojas y ganador del Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, fue escrito con Inteligencia Artificial ha generado un debate en redes sociales al que se han sumado escritores.

Silva Rojas habría usado IA en la redacción de este libro, según un reportaje del periódico El País, para el que se usó la Inteligencia Artificial Pangram para determinarlo.

El libro le valió al escritor peruano el galardón de 20 mil euros, un premio en el que desde su convocatoria se prohibía el uso de esta herramienta tecnológica.

Martín Solares, autor de "Una noche en la selva", se mostró sorprendido de que el libro de Silva Rojas haya sido galardonado: "Dudo que el jurado del premio Almadía, tres autoras que han mostrado extrema originalidad y calidad en sus obras, eligiesen una novela mal escrita para premiarla". Las integrantes del jurado fueron Cristina Rivera Garza, Mónica Ojeda y Selva Almada.

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Pero Solares también señaló que usar una IA para emitir ese juicio "demuestra impericia natural" e hizo un llamado a usar la IA para resolver el problema de falta de agua, "no para escribir, haraganes", remató.

"Que un detector de IA diga que un manuscrito fue escrito en un 99% por inteligencia artificial NO constituye una prueba concluyente de autoría", escribió la escritora Dahlia de la Cerda, autora de "Perras de reserva".

La escritora mexicana considera que para verificar si un texto se escribió con IA es mejor que se soliciten los borradores y se "revisen los registros del proceso creativo y los materiales de investigación".

De la Cerda rechazó "poner en entredicho la credibilidad y el honor de una persona a partir del dictamen de una máquina" y pidió que los procesos de verificación del uso de IA sean "claros y transparentes que garanticen el derecho de réplica" y pidió respeto al trabajo de los escritores.

"Necesito que el autor cuente su versión porque me niego a creerle a una máquina por sobre un humano", publicó también en X la autora Brenda Navarro.

El poeta Luis Felipe Fabre se unió a la conversación señalando que "¡lo más terrible es que hay muchos libros escritos por humanos que parecen escritos por IA!".

La editorial Almadía anunció ayer que suspenderá las presentaciones del libro que Silva Rojas tenía agendadas en Europa y revisará el caso, pues "consideramos necesario realizar una revisión detallada sin anticipar conclusiones y con el cuidado que requiere una valoración que pueda afectar a una obra y a su autor".

Sospecha de uso de IA en novela premiada

Reacciones de escritores y editorial ante la controversia