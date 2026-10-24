Más de 400 mil protestan en Francia por financiación escolar y costo de vida

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PARÍS (AP) — Los enfrentamientos estallaron en París cuando una marcha masiva llegaba a su fin el sábado, con más de 400 mil personas movilizándose en toda Francia por la financiación escolar y el vertiginoso aumento del costo de vida, en un nuevo desafío al gobierno del presidente Emmanuel Macron. La policía realizó casi 1.000 arrestos, informó el gobierno.

La marcha de París comenzó pacíficamente, una semana después de los disturbios y saqueos generalizados durante protestas en todo el país. Pero cerca del punto final de la marcha en el este de París, manifestantes enmascarados arrojaron objetos y fuegos artificiales contra la policía, que respondió con nubes de gas lacrimógeno, ensordecedoras granadas de sonido y chorros de cañones de agua.

Agentes con megáfonos instaron a los manifestantes a dispersarse. Algunos manifestantes entraron en pánico cuando botes de gas lacrimógeno cayeron en medio de ellos, dispersándose con gritos. Manifestantes veteranos les gritaban: "¡No corran!"

El Ministerio del Interior cifró la participación nacional en 410.000 —menos que las 550.000 que dijo que protestaron el fin de semana pasado—, y el sindicato CGT, que ayudó a organizar algunas de las protestas del sábado, estimó casi 800.000. La estimación del Ministerio del Interior incluyó 110.000 en París, donde las autoridades confinaron la marcha al extremo sureste de la ciudad, lejos del centro. La CGT cifró el número de manifestantes en París en 250 mil.

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Disturbios ponen a prueba autoridad de Macron en los últimos meses de su presidencia

Más de un mes de disturbios que comenzaron con protestas en escuelas secundarias por más financiación y profesores está poniendo a prueba la autoridad de Macron en los últimos meses de su presidencia antes que los votantes elijan a su sucesor en mayo.

Lo que está en juego es alto: el partido de ultraderecha Agrupación Nacional ha acusado a su gobierno de no proteger a la población e instó a la gente a canalizar su enojo en votos para su candidata Marine Le Pen. En la extrema izquierda, el candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon ha respaldado a los manifestantes y criticado la actuación policial que ha caudado a algunos adolescentes lesiones que les cambian la vida.

Al caer la noche del sábado, la violencia estalló al final de algunas de las 289 protestas contabilizadas por el Ministerio del Interior en todo el país. Ardieron incendios callejeros en las ciudades de Marsella y Lyon. La policía utilizó gas lacrimógeno en Lyon, Clermont-Ferrand, Estrasburgo y Burdeos, y cañones de agua en Niza y Nantes, reportaron medios franceses. En Niza, extremistas de ultraderecha se enfrentaron con manifestantes en el centro y 11 personas fueron arrestadas, de acuerdo con autoridades regionales.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que la policía realizó casi 1.000 arrestos, pero añadió que se espera que la cifra aumente significativamente a medida que se contabilicen más.

Nuñez dijo que el refuerzo policial, con 70 mil agentes respaldados por helicópteros, vehículos blindados y otros apoyos, ayudó a evitar una repetición de los saqueos generalizados y los daños a tiendas del fin de semana pasado.

Pequeña protesta se convierte en movimiento nacional

Las movilizaciones comenzaron el mes pasado como una protesta por la falta de personal en una escuela secundaria al sureste de París y se han extendido a todo el país, atrayendo a estudiantes que exigen una mejor financiación para la educación y a trabajadores que buscan ayuda ante el vertiginoso aumento de los costos del combustible y otras necesidades.

En París, Bénédicte Pittion, una profesora de 46 años, marchó con su hija de 16, Garance, estudiante de secundaria —en su primera protesta juntas.

"Los jóvenes que han estado manifestándose no han sido escuchados, y como madre y como profesora, estoy con ellos", enfatizó Pittion.

Garance dijo que había estado "realmente asustada" tras ver la violencia del fin de semana anterior, pero sintió que mantenerse al margen le dará al gobierno una victoria.

Macron se reunió el viernes con representantes de estudiantes de secundaria. Ellos dijeron que había prometido reformar el sistema de admisión universitaria, pero pidieron que las protestas continúen hasta que se anuncien medidas concretas.

Algunas protestas han sido prohibidas

Soumaya Abed, una enfermera de 58 años que llevaba un chaleco rojo del sindicato CGT, se quejó de que las autoridades en París querían silenciar a los manifestantes haciéndolos marchar en las afueras de la capital, manteniéndolos lejos del centro donde el Louvre y otros grandes museos cerraron de manera excepcional.

"Pero eso no detendrá el movimiento. No impedirá que los estudiantes exijan mejores condiciones en las escuelas", sostuvo.

Otros manifestantes expresaron enojo por la pobreza récord y la desigualdad de riqueza bajo el gobierno de Macron. Camille Chesnier, de 27 años, dijo que no había podido encontrar trabajo pese a tener un título de ingeniería y una maestría.

"Hay enormes cantidades de personas en la misma situación que yo pero que no son privilegiadas y que terminan viviendo en la calle y en ocupaciones y, francamente, es muy duro", señaló.

En Marsella, la policía cifró la asistencia en 17 mil, y el sindicato CGT estimó la asistencia en 100 mil. En la ciudad suroccidental de Tolosa, 26 mil personas se sumaron a las protestas, según las autoridades. Las autoridades habían prohibido concentraciones en ciudades incluidas Lyon, Niza y Montpellier.

Los sindicatos han criticado las prohibiciones, calificándolas de violaciones de la libertad de expresión protegida por la Constitución.

Miles también marcharon el sábado en Orléans, al sur de París, en una protesta pacífica separada contra la ultraderecha, al tiempo que el partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen celebraba un congreso de dos días en la ciudad.

Tiendas protegidas con tablones y museos cerrados

Gendarmes estaban apostados bajo el Arco del Triunfo y comerciantes protegían con tablones las fachadas de sus establecimientos en todo París. Cerca de la estación de tren Saint-Lazare el sábado, Akram Ahmed, un contratista de 34 años, cubría la fachada de una óptica con paneles de madera.

"Recibí la llamada anoche", comentó. "El dueño parecía desesperado. Dijo que le estaba salvando la vida".

Art Basel, una de las ferias de arte contemporáneo más prestigiosas del mundo, abrió al público el viernes, pero sólo por ese día, ya que la amenaza de disturbios llevó a los organizadores a cancelar el programa del fin de semana.

Estudiantes y trabajadores enojados

Los grupos estudiantiles quieren 250 mil plazas más en la educación superior y el fin de la selección a través de Parcoursup, el sistema nacional de admisión.

Su plan conjunto de 10 puntos también pide más profesores y reparaciones en escuelas y universidades.

También buscan ayuda con los costos cotidianos: 200 euros (224 dólares) adicionales al mes en becas estudiantiles y una congelación de alquileres en las residencias públicas para estudiantes.

Los precios de la energía en Francia fueron 21.3% más altos en septiembre que un año antes, lo que ayudó a impulsar la inflación general al 3.1%, según el organismo nacional de estadística, INSEE.

El manifestante parisino Louis Ledoux--Xatard expresó frustración por la desigualdad.

"Mirando a países como Estados Unidos, no queremos terminar como ellos, donde una parte de la población lo tiene todo y los demás no tienen nada", declaró.

"Nunca imaginé que estaría saliendo a la calle tanto antes de los treinta".