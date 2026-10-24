Gianni Infantino presente en triunfo de México Sub-15 en Azerbaiyán
México Sub-15 ganó 3-1 a Hungría en su primer partido de la Copa Mundial y Festival Sub-15 en Azerbaiyán.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Con goles de Marcelo Villarreal y un doblete de Aaron Muñoz, la Selección Mexicana Sub-15 (3-1) venció a su similar de Hungría en su debut en la Copa del Mundo y Festival Sub-15 en Azerbaiyán.
Gianni Infantino y autoridades mexicanas en el partido
Los jóvenes tricolores lograron imponerse al equipo europeo y lo hicieron nada más y nada menos que ante la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
A través de una publicación en redes sociales, la Selección Mexicana compartió las imágenes del polémico presidente de la FIFA junto al Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, y el director de Selecciones Menores de México, Andrés Lillini.
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Detalles del partido y próximos compromisos
El partido fue "sencillo" para el Tricolor juvenil. Marcelo Villarreal abrió el marcador al minuto 15 y Aaron Muñoz marcó un doblete al 25 y al 33. Kenez Speier descontó por Hungría al 39.
Ahora, el próximo compromiso de la Selección Mexicana será el 25 de octubre cuando enfrente a Dominica y Siria. Cabe recordar que México comparte el grupo H con los ya mencionados, Etiopía, Hungría, Malasia y Siria.
De acuerdo con un comunicado compartido por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), "el festival combina la competencia con actividades educativas, encuentros con Leyendas de la FIFA y convivencia entre jóvenes de distintas culturas, con el aprendizaje, el desarrollo y el disfrute del futbol como ejes centrales".
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