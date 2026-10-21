Respaldan en Alberta permanencia en Canadá

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EDMONTON, Canadá.- Los votantes de la provincia canadiense de Alberta respaldaron de forma abrumadora la permanencia en Canadá, de acuerdo con los resultados del referéndum difundidos el martes, lo que dio un impulso a la campaña del primer ministro, Mark Carney, a favor de la unidad nacional mientras la guerra comercial y las amenazas de anexión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacen que los canadienses cierren filas.

Con más de 1,8 millones de boletas contabilizadas y resultados reportados desde el 84% de las áreas y centros de votación, el 75% de los votos respaldaba la permanencia en Canadá, mientras que el 25% estaba a favor de iniciar un proceso hacia la secesión, de acuerdo con los resultados no oficiales de la agencia Elections Alberta.

El referéndum no era una consulta directa sobre la independencia. De haber sido aprobada, la medida habría puesto a Alberta en el camino hacia una futura votación sobre la separación de Canadá.

"Es un gran resultado para Canadá que los habitantes de Alberta hayan elegido la unidad", manifestó Carney a periodistas el martes.

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