Restablece electricidad la central nuclear

Por AP

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Restablece electricidad la central nuclear

Kiev, Ucrania.- El suministro eléctrico externo de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, que está ocupado por fuerzas rusas desde hace casi cuatro años, se está restableciendo tras un mes interrumpido, dijeron autoridades.

La ministra de Energía, Svitlana Grynchuk, afirmó que la línea de transmisión Dniprovska, de 750 kilovoltios, que conecta la central ocupada por Rusia con el tendido eléctrico local, ha sido reparada, mientras que los trabajos en la línea de respaldo Ferosplavna, de 330 kilovoltios y que atraviesan áreas controladas por las tropas de Moscú, continuaban.

El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que las reparaciones en la mayor central nuclear de Europa se llevaron a cabo bajo un alto el fuego en la zona. El restablecimiento del suministro eléctrico externo es “un paso clave para la seguridad nuclear”, agregó la agencia de supervisión nuclear de Naciones Unidas.

Las fuerzas del Kremlin y de Kiev establecieron zonas especiales de alto el fuego para facilitar que las obras se realicen de forma segura, en un inusual caso de cooperación.

