CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

¡MÉDICOS GOLFISTAS!

CELEBRAN SU DÍA CON UN TORNEO

Por Redacción PULSO

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A

Un grupo de prestigiados médicos se encontraron en el Tercer Torneo de Golf con el que conmemoraron su día.

Las acciones del mismo se llevaron a cabo con éxito en el green del Club Campestre de San Luis.

Los doctores Carlos Aguilar, Fernando Arredondo. Salvador de la Maza, Ricardo Purata. Ricardo Torres y Emigdio Melo. estuvieron al frente de la organización de la estupenda celebración, por lo que reunieron atractivos con los que sorprendieron a sus compañeros.

La salida al campo fue por la mañana; así los galenos demostraron su habilidad, destreza y estilo para jugar.

Al finalizar la acción, en una cálida celebración los campeones fueron premiados.

Entusiasmados y optimistas, los doctores compartieron sus experiencias y logros profesionales.

Los recursos económicos obtenidos se donaron a la fundación Paso X Paso.

