¡MÉDICOS GOLFISTAS!
CELEBRAN SU DÍA CON UN TORNEO
Un grupo de prestigiados médicos se encontraron en el Tercer Torneo de Golf con el que conmemoraron su día.
Las acciones del mismo se llevaron a cabo con éxito en el green del Club Campestre de San Luis.
Los doctores Carlos Aguilar, Fernando Arredondo. Salvador de la Maza, Ricardo Purata. Ricardo Torres y Emigdio Melo. estuvieron al frente de la organización de la estupenda celebración, por lo que reunieron atractivos con los que sorprendieron a sus compañeros.
La salida al campo fue por la mañana; así los galenos demostraron su habilidad, destreza y estilo para jugar.
Al finalizar la acción, en una cálida celebración los campeones fueron premiados.
Entusiasmados y optimistas, los doctores compartieron sus experiencias y logros profesionales.
Los recursos económicos obtenidos se donaron a la fundación Paso X Paso.
