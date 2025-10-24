Empresarios de EU, ligados al huachicol fiscal

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene varias carpetas de investigación contra el llamado huachicol fiscal, en donde se encuentran involucrados empresarios estadounidenses.

La Jefa del Ejecutivo señaló que no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos de forma ilegal y que no haya ciudadanos de ese país involucrados.

En su conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal detalló que algunas de estas carpetas ya fueron presentadas al juez correspondiente con el objetivo de obtener órdenes de aprehensión.

“Hay varias carpetas de investigación en la fiscalía relacionadas con este tema; algunas ya fueron presentadas al juez para obtener las órdenes de aprehensión, otras tendrá que informar la fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación, porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Entonces, repito, no se podría explicar cómo entra de manera o entraba de manera ilegal, o entra todavía en menores proporciones, combustible ilegal y que no tuviera a alguien del otro lado”, dijo.

En Palacio Nacional, destacó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos también sigue investigaciones contra este delito.

Reconoció que todavía continúa la entrada de contrabando de combustible de origen estadounidense, pero indicó que ya en menores proporciones debido a las detenciones que se han hecho en los últimos meses y porque hay más vigilancia en las aduanas.

“Ya es bastante menos, eso es muy importante porque, a partir de la investigación que se hizo, de las detenciones que ha habido y de la vigilancia mayor que se tiene en aduanas, y además eso lo vemos en el incremento de ventas de gasolina directo de Pemex o incluso de las propias empresas que importan de manera legal el combustible, ha disminuido de manera importante.

“De hecho, Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones el propio Departamento de Justicia. Entonces, sí hay carpetas de investigación en la fiscalía”, reiteró.

A inicios de octubre, el gabinete de seguridad federal llevó a cabo el decomiso en las aduanas de Matamoros y de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, de cinco ferrotanques que contenían 750 mil litros de combustible ingresado al país de manera ilegal.