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Retiran vagones tras el accidente

Guardia Civil busca restos biológicos en la zona

Por EFE

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Retiran vagones tras el accidente
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      Madrid, Esp.- Las grúas que han trabajado en el lugar del accidente ferroviario de Urda (centro de España) han retirado ya de las vías todos los vagones de los dos trenes cuyo choque el pasado miércoles provocó la muerte de 69 personas y más de 200 heridos de diversa consideración.

      A mediodía de este lunes solo quedaban dos vagones del tren Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que han sido retirados a lo largo de la tarde.

      La Guardia Civil mantuvo este lunes el dispositivo desplegado para tratar de localizar restos biológicos, con medio centenar de efectivos en la zona.

      El ministro español de Transportes, Óscar Puente, llevará este martes un informe sobre el accidente ferroviario, que se produjo cuando el tren de Renfe embistió a gran velocidad al de Iryo -que estaba parado en la vía-, al Consejo de Ministros, que aprobará un decreto de ayudas para las víctimas.

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      Las víctimas

      Por otra parte, las autoridades informaron que cuatro estadounidenses y un canadiense figuraron entre las 69 personas que murieron en la colisión.

      Otros extranjeros entre las víctimas mortales que han sido identificadas incluyen a una persona de Francia, Japón, Argentina, México, Portugal, Túnez y la República Checa.

      Faltan tres cuerpos por identificar y tres personas siguen desaparecidas —dos australianos y un japonés.

      Por su parte, el Gobierno de México confirmó la muerte de un ciudadano mexicano que permanecía desaparecido en el accidente ferroviario.

      La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado de que las autoridades españolas confirmaron la identidad del mexicano en el choque de dos trenes de pasajeros.

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