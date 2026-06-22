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"Re:Unión", piden en RU

Cientos exigen el retorno del Reino Unido a la Unión Europea

Por EFE

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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"Re:Unión", piden en RU
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      Londres, Ing.- Unas 1.500 personas se manifestaron en Londres para exigir el retorno del Reino Unido a la Unión Europea, cuando se recuerda este 23 de junio el décimo aniversario del referéndum que dio la victoria al Brexit.

      Denominada Marcha Nacional por la Reincorporación (NRM),cientos de personas, según la estimación de la Policía, se congregaron en torno a la estación de metro de Temple con pancartas, gorras, camisetas y banderas azules y amarillas de la UE.

      "Queremos nuestra estrella de vuelta", "Ciudadano de Europa" y "Re:Unión" fueron las pancartas más destacadas de la manifestación, que transcurrió desde Temple hasta la plaza del Parlamento.

      En otras pancartas también se podía leer: "El Brexit apesta", "No quiero que mi país retroceda, quiero que avance" y "Volver a la UE por el comercio y el empleo".

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      La organizadora del NRM, Clare Hall, dijo a los medios que le gustaría que el Reino Unido se reincorpore a la UE por completo porque la última década ha demostrado que el Brexit fue malo.

      "Todo se basó en la inmigración, y se ha demostrado que eso es un completo disparate" y que "la vida se ha vuelto más difícil" porque todo es más caro, mientras que se solidarizó con la generación más joven porque  "pagará las consecuencias" del Brexit.

      Este 23 de junio se recordará el plebiscito convocado por el entonces primer ministro británico conservador David Cameron.

      En actual jefe del Ejecutivo, el laborista Keir Starmer, ya ha hablado de darle un nuevo impulso a la relación con la UE, y un sector de su formación -como ha sido el caso del exministro de Sanidad Wes Streeting- habla abiertamente de volver al bloque europeo.

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