Vietnam evacua a miles ante llegada de Kajiki

Bangkok, Tailandia.- Vietnam se prepara para inundaciones en seis provincias debido a los embates del tifón Kajiki, calificado como “muy fuerte y peligroso” por las autoridades, mientras la tormenta sigue acercándose al país causando fuertes lluvias, por lo que más de 20.000 personas ya fueron evacuadas.

La agencia meteorológica vientamita indicó que las provincias Phu Tho, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh y Quang Tri se mantienen en alerta máxima a la espera de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y hundimientos de terrenos, en medio de fuertes precipitaciones y vientos.

Se prevé que la tormenta, cuyos vientos máximos se debilitaron en las últimas horas de 166 a 133 kilómetros por hora, entre al continente en horas de la noche, mientras sigue causando marejadas ciclónicas y olas de hasta 10 metros de altura, por lo que los zarpes fueron suspendidos desde el domingo.

Según medios oficialistas, el mal tiempo ha dejado sin servicio de agua corriente a miles de personas y otro medio millón de habitantes están sin electricidad, mientras las escuelas siguen cerradas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Algunos medios aseguran que el total de evacuados ha ido subiendo a lo largo del día, en medio de un plan que contempla sacar de sus hogares a unas 500.000 personas debido a los riesgos asociados con la tormenta.

Los aeropuertos de Ha Tinh y Quang Tri se mantienen cerrados este lunes, mientras que en la ciudad de Hue se cancelaron al menos ocho vuelos por el mal tiempo y se espera que varios más sean reajustados a lo largo del día en la zona central del país.