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Rusia ataca a rescatistas

Por AP

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Rusia ataca a rescatistas
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      Zaporiyia, Ucrania.- Un dron ruso alcanzó el domingo a trabajadores de emergencias que realizaban labores de rescate en el sur de Ucrania, al impactar una antigua escuela y un refugio cercano que habían sido atacados previamente por varias bombas guiadas rusas cuando los vecinos esperaban a recibir ayuda humanitaria, informaron las autoridades.

      Nadie resultó herido en el ataque del domingo en la aldea de Komyshuvakha, pero el equipo especializado de rescate sufrió daños, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

      Ucrania afirmó que el ataque del lunes en el mismo lugar mató al menos a 55 personas, cerca de la línea del frente en la región de Zaporiyia. Hasta la tarde del domingo, 45 personas seguían figurando como desaparecidas y muchos de los cuerpos recuperados no han sido identificados.

      Policías y familiares se reunieron el sábado en Zaporiyia para una ceremonia de despedida de seis agentes muertos en ataques rusos contra Komyshuvakha, incluidos cuatro que fallecieron cerca de la antigua escuela.

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      El presidente ucraniano Volodímir Zelenski calificó el ataque contra los equipos de emergencia en Komyshuvakha como "cinismo y brutalidad absolutos".

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