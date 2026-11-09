Rusia ataca subestaciones eléctricas en Ucrania antes de reunión en Abu Dabi

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KIEV, Ucrania (AP) — Rusia volvió a castigar la red eléctrica de Ucrania y las fuerzas ucranianas atacaron otra de las mayores refinerías de petróleo de Rusia, informaron funcionarios el lunes, horas antes de la reunión prevista entre delegaciones de Moscú y Kiev para nuevas conversaciones, mediadas por Estados Unidos, sobre cómo poner fin a los combates.

Casi cinco años después de que Rusia emprendiera una invasión a gran escala de su vecino, ambos países siguen enfrascados en una batalla sin señales de que alguna de las partes esté lista para ceder en sus exigencias. La guerra ya ha matado a cientos de miles de soldados y a miles de civiles, según analistas y organizaciones humanitarias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista de "60 Minutes" emitida el domingo que Moscú y Kiev están "muy cerca" de un acuerdo, pese al "tremendo odio" entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Trump señaló que Ucrania tendría "una forma un poco diferente" con el acuerdo, pero no dio más detalles.

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Trump ya ha hecho anteriormente afirmaciones sobre avances en la guerra que no se han materializado.

Rusia intensifica ataques a la red eléctrica ucraniana

El Ministerio ruso de Defensa indicó el lunes que había atacado cuatro subestaciones eléctricas en Ucrania, en las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk, Cherkasy y Vinnytsia. Los ataques forman parte de la campaña de Rusia para dejar a los civiles ucranianos sin calefacción, luz y agua corriente durante el invierno que se aproxima.

Zelenskyy manifestó el lunes que la Unión Europea había acordado activar un mecanismo especial de emergencia que acelera la financiación para las reparaciones de la red eléctrica.

Rusia lanzó 317 drones de varios tipos, incluidos 105 drones a reacción, contra Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana.

Los ataques aéreos rusos han golpeado a Ucrania durante toda la guerra, con consecuencias espantosas. La semana pasada, al menos a 55 personas murieron en un centro de distribución de ayuda alcanzado por una bomba planeadora rusa cerca de la línea del frente en la región sureña de Zaporiyia.

Ataque ucraniano a refinería rusa y consecuencias

Mientras tanto, drones de largo alcance desarrollados por Ucrania durante la guerra provocaron un incendio en la refinería de petróleo KINEF, una de las más grandes de Rusia, cerca de San Petersburgo y a más de 1.200 kilómetros (745 millas) de la frontera ucraniana, informó el gobernador de Leningrado, Alexander Drozdenko.

Ucrania afirmó a inicios de octubre que sus ataques de largo alcance habían neutralizado más de la mitad de la capacidad de refinado de petróleo de Rusia, lo que traba la capacidad de Moscú para abastecer a sus fuerzas.

Moscú insiste en que Europa no estará en las conversaciones a tres bandas

Las últimas conversaciones a tres bandas, en Ginebra en febrero, también se celebraron en medio de ataques continuos. No lograron avances significativos para poner fin a la guerra, pero algunas circunstancias han cambiado.

Trump, cuya postura sobre la guerra ha variado, debe lidiar con que los demócratas tomen el control del Congreso en enero tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Podrían exigir más apoyo para Ucrania.

Las finanzas estatales rusas están sometidas a una fuerte presión debido a la guerra, y la economía de Ucrania está siendo asfixiada por los ataques implacables.

Preparativos y controversias en las negociaciones de paz

En Abu Dabi, dos días de conversaciones previstos a partir del martes analizarán qué garantías de seguridad satisfarían a Rusia, que ve a la OTAN como una amenaza, y a Ucrania, que quiere impedir futuras invasiones rusas.

Putin ha intentado marginar a los países europeos y negociar el futuro de Ucrania directamente con Trump. Moscú afirma que funcionarios europeos no participarán en las conversaciones de Abu Dabi, pero el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo el domingo que Francia y otros representantes europeos estarían en los Emiratos Árabes Unidos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el lunes que la reunión se centraría en negociaciones trilaterales, con Estados Unidos mediando entre Rusia y Ucrania.

"Ustedes saben que los estadounidenses tienen sus propios canales de comunicación con los europeos, al igual que los ucranianos, y parece que ya están estableciendo sus propios métodos de coordinación", expresó Peskov. "Pero, para reiterarlo, esto es un asunto de negociaciones trilaterales".