“Rusia no atacará a Europa”

Naciones Unidas.- A medida que surgen nuevas tensiones entre Rusia y las potencias de la OTAN, el principal diplomático de Moscú insistió el sábado ante los líderes mundiales que su nación no tiene la intención de atacar a Europa, pero dará una “respuesta decisiva” a cualquier agresión.

El ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, habló ante la Asamblea General de la ONU tras varias semanas en las que vuelos no autorizados en el espacio aéreo de la OTAN —intrusiones que la alianza atribuye a Rusia— han generado alarma en toda Europa, especialmente después de que aviones de la OTAN derribaran drones sobre Polonia, y de que Estonia afirmara que aviones de combate rusas ingresaron a su territorio y permanecieron durante 12 minutos.

Rusia niega que sus aviones hayan entrado al espacio aéreo estonio y señaló que los drones no tenían como objetivo Polonia, mientras que Bielorrusia, país aliado de Moscú, sostiene que la interferencia de señales ucranianas desvió los dispositivos de su curso.

En la ONU, Lavrov sostuvo que es Rusia la que enfrenta amenazas. “Rusia nunca ha tenido ni tiene esas intenciones” de atacar a países europeos o de la OTAN, afirmó. “Sin embargo, cualquier agresión contra mi país tendrá una respuesta decisiva. No debe haber duda sobre esto entre los miembros de la OTAN y la UE”.

Con un tono notable abierto para un país que a menudo ha criticado a Occidente, Lavrov se refirió a la cumbre y dijo que Rusia tenía “algunas esperanzas” de seguir dialogando con Estados Unidos.

“En los enfoques de la actual administración estadounidense, vemos un deseo no solo de contribuir a formas de resolver de manera realista la crisis ucraniana, sino también un deseo de desarrollar una cooperación pragmática sin adoptar una postura ideológica”, dijo el diplomático, y presentó a las potencias como una especie de contrapartes: “Rusia y Estados Unidos tienen una responsabilidad especial por el estado de los aviones en el mundo y por evitar riesgos que podrían sumir a la humanidad en una nueva guerra”.