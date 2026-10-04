Rusia perturba la vida en Kiev

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Kiev, Ucrania.- Ataques rusos en Ucrania mataron al menos a seis personas y dañaron el Puente del Norte de Kiev la madrugada del sábado, interrumpiendo el tránsito y causando atascos por tercer día consecutivo en el último intento de Moscú para perturbar la vida en la capital de Ucrania.

El ataque se produjo después de dos días de asaltos rusos que obligaron a cerrar total o parcialmente tres de los seis puentes viales de Kiev sobre el río Dniéper. Antes, Rusia había destruido bloques de apartamentos, almacenes de supermercados, gasolinaras y centros de datos, entre otros objetivos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró el sábado que el país seguirá realizando "ataques masivos de represalia" contra Kiev y otras ciudades ucranianas, y llamó a extranjeros y diplomáticos a salir del país. Hizo un llamado similar en mayo.

Rusia invadió a su vecino hace más de cuatro años y medio, y no hay señales concretas de que ambos países puedan alcanzar un acuerdo de paz. Los combates a lo largo de los alrededor de 1,250 kilómetros de la línea del frente, que serpentea por el norte, el este y el sur de Ucrania, han quedado prácticamente estancados en los últimos meses.

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La guerra aérea se ha intensificado: Kiev golpea la industria petrolera y empresas rusas mientras Moscú ha amenazado a ciudades ucranianas con misiles balísticos y drones propulsados por motores a reacción, difíciles de interceptar.

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, afirmó el sábado que la guerra está "llegando peligrosamente" a su país tras una serie de incursiones en su espacio aéreo.

"Condeno el ataque de Rusia contra Ucrania esta mañana. Su guerra está llegando peligrosamente a Moldavia", señaló en X, añadiendo que cinco "armas rusas de ataque aéreo, incluidos misiles Banderol y drones, violaron nuestro espacio aéreo y explotaron en nuestro territorio".

"Moscú está poniendo vidas en riesgo en toda Europa y debe ser detenido", agregó.

Por otra parte, varias personas resultaron heridas luego de que drones ucranianos alcanzaron durante la noche la ciudad de Kaluga, en el oeste de Rusia, y dañaron edificios residenciales, indicó el gobernador regional, Vladislav Shapsha. Aunque no dio cifras concretas, apuntó que se derribaron 13 aviones no tripulados sobre la región durante la noche.