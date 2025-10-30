logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Rusia prueba de manera exitosa su dron nuclear

Afirma que la nueva arma no puede ser interceptada

Por AP

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Rusia prueba de manera exitosa su dron nuclear

Moscú, Rusia.- Rusia ha realizado una prueba exitosa de un nuevo dron submarino con propulsión atómica y capacidad nuclear, declaró el presidente Vladímir Putin el miércoles, afirmando que la nueva arma no puede ser interceptada.

La declaración de Putin, que llega tres días después de que elogiara una prueba exitosa de un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear, parece ser otro mensaje al presidente estadounidense Donald Trump de que Rusia se mantiene firme en sus demandas maximalistas sobre Ucrania.

Hablando en una reunión con soldados heridos en Ucrania, Putin indicó que el dron Poseidón fue probado mientras funcionaba con energía nuclear por primera vez el martes, describiéndolo como un “gran éxito”. Poseidón es inigualable en velocidad y profundidad, afirmó, y “no hay forma de interceptarlo”.

Dijo que el reactor nuclear que impulsa a Poseidón es “100 veces más pequeño” que los de los submarinos, y el poder de su ojiva nuclear es “significativamente mayor que el de nuestro proyectado misil balístico intercontinental Sarmat”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Putin mencionó por primera vez el dron submarino con propulsión nuclear en su discurso sobre el estado de la nación en 2018 junto con otras armas en desarrollo. Los medios rusos informaron que Poseidón fue diseñado para explotar cerca de las costas y desatar un poderoso tsunami radiactivo.

Putin señaló que durante la prueba del martes, Poseidón viajó con energía nuclear por primera vez. 

Reveló nuevos detalles sobre el misil de crucero Burevestnik, diciendo que su reactor nuclear es “1.000 veces más pequeño” que el de un submarino.

Los civiles ucranianos sufren bombardeos indiscriminados y ataques dirigidos por parte de Rusia en las zonas del frente, como Kúpiansk y Pokrovsk, en el este de Ucrania, y Jersón, en el sur, según denuncian testigos y organizaciones de derechos humanos, aunque miles de ciudadanos se aferran aún a sus hogares y a sus vidas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Israel restableció el alto al fuego
Israel restableció el alto al fuego

Israel restableció el alto al fuego

SLP

AP

Previos ataques en Gaza causaron 104 muertos, 46 de ellos niños

EU compartirá tecnología a Surcorea
EU compartirá tecnología a Surcorea

EU compartirá tecnología a Surcorea

SLP

AP

Condenan embargo a Cuba, por 33° año
Condenan embargo a Cuba, por 33° año

Condenan embargo a Cuba, por 33° año

SLP

AP

Hallan botella con mensajes de la IGM
Hallan botella con mensajes de la IGM

Hallan botella con mensajes de la IGM

SLP

AP