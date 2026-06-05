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"Rusia reforzará sus defensas aéreas"

Por AP

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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"Rusia reforzará sus defensas aéreas"
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      Desarrollado por SACS IA

      San Petersburgo, Rusia.- El presidente ruso Vladímir Putin afirmó el jueves que su país reforzará sus defensas antiaéreas para contrarrestar los recientes ataques ucranianos, cuyos drones han alcanzado zonas muy alejadas de la frontera.

      En respuesta a una pregunta de The Associated Press durante una reunión con directores de agencias noticiosas internacionales, Putin reconoció los daños causados por los ataques con drones ucranianos y prometió fortalecer las defensas antiaéreas.

      Descartó la idea de que países de la UE puedan actuar como mediadores en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, asegurando que no eran partes neutrales. "La mediación supone neutralidad. ¿Dónde está la neutralidad aquí?", preguntó.

      También destacó que cualquier posible mediador debe contar con la confianza de ambas partes.

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      "¿Cómo puede confiar Rusia en personas que llevan años insistiendo en la necesidad de infligir una derrota estratégica a Rusia?".

      Putin enfatizó su impulso por asumir el control de toda la región de Donetsk, en el este de Ucrania, y afirmó que Ucrania controla alrededor del 15% de su territorio.

      Declaró que el "patriotismo y la voluntad del pueblo ruso" garantizarán que Moscú alcance los objetivos que se fijó en Ucrania.

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