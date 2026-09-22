Rusia responde a ataque de Kiev

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Kiev, Ucrania.- Drones rusos bombardearon la ciudad sureña ucraniana de Zaporiyia el lunes, un día después de que las fuerzas de Kiev lanzaron más de 1,000 drones contra Rusia.

Los incesantes ataques diarios de la guerra subrayan la ausencia de avances significativos en los esfuerzos diplomáticos para detener los combates, más de cuatro años después de que Rusia invadiera a su vecino.

No hay señales de que la guerra esté remitiendo en un momento en que mandatarios mundiales se reúnen esta semana en la Asamblea General de la ONU. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski afirmó que espera reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump en el evento anual en Nueva York — al cual no está previsto que asista el presidente ruso Vladímir Putin.

El bombardeo ruso contra Zaporiyia alcanzó edificios de apartamentos, una universidad y un centro comercial, entre otros sitios, y dejó cinco heridos.

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Rusia también atacó otras nueve regiones de Ucrania, agregó.

Un dron ruso impactó una vivienda en la región nororiental ucraniana de Járkiv el lunes, matando a una mujer de 45 años y dejando gravemente herido a su hijo de 13 años, según reportó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

"Rusia no está retrocediendo en su escalada y está enviando muchas señales de que está lista para ampliar la guerra", manifestó el presidente Zelenski.

El ejército ruso atacó centros logísticos ucranianos, almacenes y puertos, entre otros sitios vinculados al ámbito militar, indicó el Ministerio ruso de Defensa en un comunicado el lunes.

Los ataques se produjeron después de que Ucrania lanzara un enorme enjambre de drones contra Rusia entre el sábado y el domingo, incluidos cientos dirigidos a Moscú, y cuando los votantes acudían a las urnas en el último día de una elección parlamentaria cuidadosamente orquestada.

Moldavia reporta otra incursión de drones

Durante las andanadas aéreas, los drones se han desviado repetidamente hacia países vecinos, inquietando a mandatarios que desconfían de Rusia y temen verse arrastrados al conflicto.

El Ministerio Moldavo de Defensa anunció el lunes que parte del espacio aéreo del norte del país fue cerrado temporalmente después de que los sistemas de vigilancia detectaran un "objeto aéreo" que ingresó en su espacio aéreo nacional poco después de la medianoche.

Las incursiones de drones en el espacio aéreo de Rumanía también han aumentado.