Rusia ve "imposible" negociar con Ucrania
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Moscú, Rusia.- El Kremlin aseguró este viernes que, a día de hoy, ve "imposible" celebrar negociaciones de paz con Ucrania, por lo que seguirá adelante con su campaña militar en el país vecino.
"Rusia sigue abierta a lograr sus objetivos a través de negociaciones pacíficas y político-diplomáticas (...) Pero en condiciones en la que esto es imposible debido a la falta de voluntad del régimen de Kiev, proseguimos la ´operación militar especial´", aseguró Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica.
Peskov respondió así a las informaciones de la prensa internacional sobre que el presidente ruso, Vladímir Putin, habría renunciado por el momento a reanudar las negociaciones estancadas desde febrero debido a los continuos ataques ucranianos contra la infraestructura energética en territorio ruso.
Dichos ataques han provocado una crisis de combustible en casi todo el país, lo que ha causado un gran descontento popular a falta de poco más de dos meses para las elecciones legislativas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Según esas informaciones, Putin mantiene invariable el objetivo de conquistar militarmente todo el Donbás, algo que los expertos militares consideran que está aún lejos del alcance de Moscú.
no te pierdas estas noticias
EU desclasifica 40 nuevos archivos sobre OVNIS
PULSO
Entre los documentos destaca un avistamiento en 2015 cerca de la planta nuclear Pantex en Texas.
Irán reclama a ONU frenar agresiones de EE.UU.
EFE
Iravani afirmó que cumplirá el memorando solo si los norteamericanos respetan sus obligaciones
Zelenski crea por decreto una nueva fuerza militar
EFE
La nueva unidad combinará tropas de asalto, artillería y tecnología no tripulada para operaciones rápidas