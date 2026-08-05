Rusia y Ucrania intercambian ataques

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Rusia y Ucrania intercambiaron acusaciones el martes de que los ataques de cada parte causaron muertes de civiles, y funcionarios en la región de Moscú dijeron que cinco personas fallecieron allí, mientras que las autoridades ucranianas dijeron que un número similar, incluidos dos niños, murió en varios lugares del país.

Rusia ha golpeado sin descanso zonas civiles de Ucrania, aunque Moscú insiste en que sus fuerzas apuntan solo a instalaciones militares.

Desde la invasión de Rusia hace más de cuatro años, Ucrania ha desarrollado drones de largo alcance que pueden alcanzar objetivos en el interior de Rusia. En el último año han golpeado instalaciones petroleras, grandes depósitos de almacenamiento así como otra infraestructura clave.

Más de 16.000 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzó la guerra, dijo Naciones Unidas el mes pasado en su informe de víctimas más reciente, y la gran mayoría ocurrió en zonas bajo el control del gobierno ucraniano. Las víctimas han aumentado de manera constante cada año.

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La agencia de la ONU para la infancia instó el martes a ambos países a respetar el derecho internacional humanitario que exige la protección de los niños, citando muertes recientes en las regiones rusas de Bélgorod y Krasnodar, así como en las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Sumy.

"Los ataques que matan y hieren a niños deben detenerse", dijo UNICEF en un comunicado.

Mientras tanto, el aumento de los ataques de ambas partes contra el transporte marítimo en el mar Negro ha reavivado los temores de que la seguridad alimentaria mundial pueda verse en peligro.