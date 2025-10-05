“Salvaje” ataque con drones en Ucrania

Kiev, Ucrania.- Docenas de personas resultaron heridas el sábado en un “salvaje” ataque ruso con drones en una estación de tren ucraniana, informó el presidente Volodímir Zelenski, mientras Moscú intensifica sus operativos contra la red ferroviaria y eléctrica de Ucrania antes del cuarto invierno desde el inicio de su invasión.

Según Zelenski, al menos 30 personas sufrieron lesiones en Shostka, una ciudad al noreste de Kiev que está a unos 70 kilómetros de la frontera con Rusia.

“Todos los servicios de emergencias están ya en la zona y han comenzado a ayudar a la gente. Se está recopilando toda la información sobre los heridos”, afirmó el mandatario en una publicación en la red social X.

Tres niños se encontraron entre los hospitalizados, según una publicación en Facebook del jefe del operador nacional de ferrocarriles, Ukrzaliznytsia. Un empleado, un cajero, también fue atendido en el hospital, agregó Oleksandr Pertsovsky.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rusia alcanzó dos trenes de pasajeros en rápida sucesión, primero uno local y luego otro convoy con destino a Kiev, explicó Oleksiy Kuleba, viceprimer ministro y ministro de Reconstrucción del país.

Rusia ha intensificado recientemente sus ataques contra la red ferroviaria ucraniana, que es esencial para el transporte militar, golpeándola casi a diario durante los últimos dos meses. Como desde el inicio de su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, el Kremlin también ha incrementado sus operaciones contra la red eléctrica enemiga, en lo que Kiev califica de intento de utilizar el invierno como arma, al impedir que la población civil tenga calefacción, luz y agua corriente.

En la madrugada del sábado, drones y misiles rusos bombardearon la red eléctrica de Ucrania, según empresa energética.