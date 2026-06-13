Se acerca la paz para M. Oriente

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Islamabad.- Estados Unidos e Irán han aceptado el texto de un acuerdo destinado a poner fin a su guerra, y los mediadores trabajan con ambas partes para ultimar un pacto, afirmó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Estados Unidos e Irán han "acordado un texto final", indicó Sharif. Dijo que Pakistán, que ha asumido el liderazgo en las tareas de mediación, estaba trabajando con los países en guerra sobre los próximos pasos.

"La paz nunca ha estado tan cerca como ahora", comentó Sharif en una publicación en X.

El aparente avance en las negociaciones se produce luego que Irán intercambiara fuego con Estados Unidos e Israel durante tres días esta semana, lo que amenazó con devolver a Oriente Medio a una guerra a gran escala.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo el viernes en X que un acuerdo "nunca ha estado más cerca". El presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dicho varias veces en las últimas semanas que los países estaban al borde de un pacto, compartió la publicación de Araghchi.

La guerra iniciada por EU e Israel el 28 de febrero ha sacudido Oriente Medio y ha paralizado los embarques de petróleo y gas natural desde el golfo Pérsico.

Un frágil alto el fuego está vigente desde el 7 de abril.

Araghchi declaró a la televisión estatal iraní que ambas partes estaban trabajando para firmar un acuerdo inicial que declarara el fin de la guerra. Dijo que los términos relacionados con el programa nuclear de Irán se ultimarían en los siguientes 60 días mientras se negocia un acuerdo final.

Añadió que "el acuerdo inicial pondría fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano". Israel ha estado combatiendo a la milicia aliada de Irán, Hezbollah, en el Líbano desde principios de marzo. Israel no es parte de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y sus líderes han dicho que no planean retirarse del Líbano.

Estados Unidos e Irán avanzaron el viernes hacia un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz e iniciaría el proceso de destrucción o retirada del uranio altamente enriquecido de Teherán, según un alto funcionario del gobierno estadounidense.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que Israel no es parte del pacto. Afirmó que él y Trump estaban en "pleno acuerdo" en que Irán no debe tener armas nucleares.