Se debilita huracán Kiko rumbo a Hawai

HONOLULU.- El huracán Kiko perdió fuerza el domingo mientras avanza en una trayectoria que lo llevaría al norte de Hawai en los próximos días, reduciendo la amenaza de fuertes vientos y lluvias para el archipiélago, pero aún con la posibilidad de provocar oleaje peligroso, indicaron los meteorólogos.

El ojo de Kiko se encontraba a unos 1.025 kilómetros (635 millas) al este de Hilo en la Isla Grande y se pronosticaba que pasaría al norte de las islas entre martes y miércoles, informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami. El meteoro se desplazaba en dirección oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph).

El huracán tenía vientos máximos sostenidos de 175 km/h (110 mph) un día después de alcanzar velocidades de 195 km/h (120 mph) y se tiene previsto que continúe debilitándose en los próximos días a medida que la tormenta se desplace sobre aguas más frías.

No había avisos ni advertencias costeras en efecto para Hawai. El centro de huracanes dijo que los riesgos de impactos directos en las islas parecían estar disminuyendo, pero instó a la población a seguir de cerca el progreso de la tormenta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los meteorólogos han advertido de posibles corrientes de resaca y fuerte oleaje a lo largo de las costas del este de las islas, con olas que se espera alcancen entre 3 y 4,5 metros (10 y 15 pies) en algunos lugares.