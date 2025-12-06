logo pulso
Mundo

Se definen pasosa seguir en Gaza

Organismo internacional para gobernar será anunciado antes de fin de año

Por AP

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Se definen pasosa seguir en Gaza

Doha, Qatar.- Un organismo internacional encargado de gobernar la Franja de Gaza bajo la próxima fase del alto el fuego previsiblemente será anunciado antes de fin de año, dijo el viernes un funcionario árabe y un diplomático occidental.

Según el acuerdo de alto el fuego mediado por EU, la autoridad —conocida como la Junta de Paz y presidida por el mandatario estadounidense Donald Trump— supervisará la reconstrucción de Gaza bajo un mandato de dos años de NU, el cual es renovable.

Incluirá a una docena de mandatarios de Oriente Medio y Occidente, dijeron el funcionario árabe y el diplomático occidental bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar sobre el asunto.

También se anunciará un comité de tecnócratas palestinos que administrará el día a día de la posguerra de Gaza, dijeron ambos. El diplomático occidental, que habló con la AP por teléfono desde El Cairo, dijo que el anuncio sobre esto probablemente ocurrirá cuando Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúnan más tarde este mes.

El acuerdo de alto el fuego también contempla una Fuerza Internacional de Estabilización para mantener la seguridad y garantizar el desarme de la milicia palestina Hamás, que ha sido una exigencia de Israel.

El anuncio sería un paso significativo hacia la implementación del plan de 20 puntos de Trump para el territorio palestino devastado por la guerra entre Israel y Hamás.

La primera fase del alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, está cerca de completarse. La subsiguiente campaña de Israel en Gaza ha matado a más de 70,100 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. 

