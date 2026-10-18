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Se recrudecen las protestas en Albania

Por EFE

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Se recrudecen las protestas en Albania
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      Tirana, Albania.- Los enfrentamientos entre la Policía y los estudiantes que lideran las protestas contra el Gobierno de Albania se extendieron este sábado hasta la sede del Ejecutivo en Tirana, donde los manifestantes atacaron con cócteles molotov a los agentes.

      Los manifestantes utilizaron incluso un automóvil para embestir los camiones con cañones de agua y el coche acabó incendiado, según las imágenes de medios locales.

      La Policía respondió de forma mas contundente y confirmó que ha comenzado a emplear balas de goma, además de gases lacrimógenos y cañones de agua, contra los manifestantes, en su mayoría jóvenes.

      En las imágenes en directo de las protestas se ha visto al menos a un manifestante inconsciente.

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      "Todos los medios se han empleado de forma limitada", afirmó el director general de la Policía, Skënder Hitaj, en una rueda de prensa en Tirana.

      Las protestas se reanudaron en la capital y otras ciudades por quinto día consecutivo para exigir la dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama, al que acusan de corrupción.

      Autoridades informaron de que 207 personas han resultado heridas desde el inicio de los disturbios el martes: 132 policías, 58 manifestantes y 17 personas no relacionadas a los disturbios

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