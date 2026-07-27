Tiroteo en feria gastronómica de Seattle deja tres muertos y varios heridos

SEATTLE (AP) — La policía asegura ahora que hubo al menos tres sospechosos involucrados en un tiroteo en una feria gastronómica cerca de la Space Needle de Seattle durante el fin de semana, incluido uno que estuvo entre los que murieron en el incidente.

Seattle confirma sospechosos en tiroteo feria gastronómica

En un documento presentado ante un tribunal juvenil en Seattle, donde un joven de 15 años arrestado en relación al caso no compareció el lunes para su audiencia inicial, la policía señaló que se cree que hubo al menos tres personas que realizaron disparos: el joven de 15 años; un conocido que murió en el lugar; y “al menos otro sospechoso desconocido”.

“Con base en la evidencia en el lugar, los investigadores creen” que el joven de 15 años “y uno de los fallecidos participaron en un tiroteo con al menos otro sospechoso desconocido”, de acuerdo con el documento.

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El adolescente permanece retenido en un centro de detención juvenil mientras se lleva a cabo una investigación por delitos relacionados con armas de fuego y agresión en primer grado antes de la comparecencia, informó la alcaldesa Katie Wilson en conferencia de prensa. De momento se desconoce el motivo por el que el adolescente no compareció ante el tribunal.

Funcionarios y manejo de información en el tiroteo

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6 de la tarde del domingo en el festival Bite of Seattle, donde tres personas murieron y al menos otras cuatro resultaron heridas. El evento anual de tres días atrae a cientos de vendedores de comida, comercios minoristas y artistas al Seattle Center, un extenso parque y espacio para eventos a la sombra de la Space Needle. Muchos asistentes se resguardaron en edificios del complejo al escuchar los disparos.

La noticia de que hubo al menos tres sospechosos se produjo luego de que los funcionarios de la ciudad dieron una serie de declaraciones confusas sobre el tiroteo.

El departamento de policía esperó cinco horas el domingo para informar al público que un tirador estaba detenido y que se creía que uno más seguía prófugo. La alcaldesa había anunciado erróneamente horas antes que dos personas estaban bajo custodia.

En una conferencia de prensa el lunes, apenas dos horas antes de la comparecencia programada para el sospechoso de 15 años, el jefe de la Policía de Seattle, Shon Barnes, dijo que los investigadores no estaban seguros de que el segundo tirador fuera una de las personas que perdió la vida. Ni él ni la alcaldesa hicieron referencia a tiradores adicionales.

Los funcionarios han defendido su manejo del caso, diciendo que estaban tratando de asegurarse de proporcionar información precisa sobre hechos caóticos.

Dos personas murieron en el lugar y una tercera falleció en un hospital. Fueron descritas como dos hombres, de 19 y 44 años, y una mujer de 56.

Los cuatro heridos, incluido un niño de 2 años, estaban hospitalizados. El niño estaba en condición satisfactoria el lunes. Los demás —dos hombres, de 23 y 27 años, y una mujer, de 39— fueron dados de alta, dijo un portavoz del hospital.

Una de las víctimas iba caminando cuando recibió un disparo, según el documento judicial. El niño pequeño estaba con su madre.

A los vendedores se les permitió regresar el lunes al complejo para recoger su equipo y mercancía. En el lugar quedaron calamares ensartados en parrillas, patos asados en hornos y platos llenos de comida mientras la gente huía de los disparos.

Cerca del lugar del tiroteo, aún se podía ver por la mañana una mancha que parecía ser de sangre. Se organizó una vigilia a la luz de las velas para la noche del lunes en la Fuente Internacional del centro.

Decenas de agentes brindaban seguridad en el evento y algunos vieron a uno de los sospechosos mientras disparaba, dijeron las autoridades. Un gran número de policías y equipos de emergencia se presentaron al lugar y comenzaron a evacuar el área. Luego la policía registró un cine IMAX de la zona, donde se creía que el segundo tirador se había ocultado.

Adam Lombardo, quien tenía un puesto de comida birmana, describió el pánico de la gente como una “estampida”. Mientras recogía su equipo el lunes, relató cómo la policía los escoltó para apagar sus hornos y estufas.

“Es realmente triste porque piensas que tres personas inocentes no están con sus familias”, dijo. “Sólo vinieron a disfrutar de un festival de comida con gente, con amigos, con nuevos amigos, y perdieron la vida en lo que suena como un derramamiento de sangre sin sentido”.

Faith Adia Hunter contó que ella y sus amigos acababan de comprar comida en un puesto de crepas cuando estallaron los disparos. En la estampida por encontrar un lugar seguro, ella y otras personas corrieron hacia el cercano Museo Infantil de Seattle.

“Estábamos a punto de empezar a comer, luego escuchamos a alguien gritar algo, y entonces vimos que la gente empezaba a correr”, dijo Hunter. “Así que también salimos corriendo”.

Estan Wakonabo contó que él y su novia estaban en el festival, haciendo fila para una cabina de fotos, cuando alguien lo empujó por detrás y, al voltearse, vio a una avalancha de personas huyendo.

“La gente se escondía, empujaba, la gente se caía al suelo, los cochecitos de bebé se caían”, dijo Wakonabo.

El festival comenzó en 1982 y atrae a 350.000 asistentes, según su sitio web.