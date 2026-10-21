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Sentencian a 30 años de prisión a guatemalteco

Por AP

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Sentencian a 30 años de prisión a guatemalteco
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      Un juez federal sentenció el martes a 30 años de prisión a un guatemalteco por su participación en un intento de tráfico de personas en 2022 que resultó en la muerte de 53 migrantes que fueron trasladados en la caja de un tráiler en el sofocante calor de Texas.

      Fiscales de EU y de Guatemala aseguraron que la sentencia contra Rigoberto Ramón Miranda Orozco era un nuevo paso en la dirección correcta para hacer justicia en uno de los peores casos de tráfico de personas a lo largo de la frontera entre EU y México. Miranda-Orozco, de 50 años, fue condenada después de admitir que realizó el viaje y el alojamiento de dos de las personas que murieron y de otra más que resultó gravemente herida.

      Alrededor de 20 personas originarias de Estados Unidos y Guatemala han sido condenadas desde el descubrimiento del tráiler abandonado con decenas de cadáveres, el cual horrorizó a comunidades acostumbradas a ver desde sus jóvenes que huyen de la pobreza y la violencia en Centroamérica y México.

      "Estaba claro que sufrieron muchísimo en sus últimas horas en esta tierra", declaró el fiscal federal Justin Simmons a los periodistas tras la sentencia.

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      La gente tratada de "escapar con uñas y dientes" del tráiler.

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