Serbia recuerda mortal colapso en Novi Sad

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Zagreb.- Miles de ciudadanos serbios conmemoraron este domingo en Novi Sad la muerte de dieciséis personas hace dos años en esta ciudad norteña por la caída de una marquesina, una tragedia que desató un movimiento antigubernamental liderado por estudiantes, que acabó ganando las elecciones del domingo pasado.

En la conmemoración, organizada por la Lista Estudiantil, que ha derrotado al nacional populista Aleksandar Vucic y su SNS, en poder desde 2012, una estudiante recalcó que, dos años después, nadie ha rendido cuentas todavía por lo ocurrido ni se ha determinado quién fue responsable de la tragedia, pero aseguró que la justicia hará su labor.

"El suceso que nos conmocionó profundamente no ha sido una tragedia, un accidente, una coincidencia. Ha sido un asesinato, y requiere que se encuentre al culpable, requiere responsabilidad y justicia", insistió.

Aseguró que los estudiantes "nunca olvidarán" la tragedia y prometió que Serbia "construirá una sociedad en la que la gente no morirá a causa de la corrupción".

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El accidente ocurrió el 1 de noviembre de 2024, cuatro meses después de que la estación fuera renovada, y desató multitudinarias protestas lideradas por estudiantes en todo el país contra la corrupción, de la que acusan al gobierno de Vucic.

Según una investigación inicial, las compañías estatales chinas CRIC-CCCC, encargadas de las obras de renovación de la estación, cerraron acuerdos corruptos con otras compañías, en su mayoría serbias, creando beneficios ilícitos estimados en unos 18 millones de dólares.

Los fiscales estiman en más de 115 millones de dólares el daño que la presunta corrupción en este proyecto ha causado a las arcas del Estado.

Sin embargo, el proceso judicial quedó estancado y los políticos, incluidos dos exministros involucrados que fueron detenidos, fueron puestos en libertad.

La Lista Estudiantil, que ganó las elecciones legislativas del 25 de octubre, ha pedido esta semana la dimisión de los fiscales y de los principales jefes de la Policía del país, considerando que en relación a este caso, pero también respecto a muchos otros, no han cumplido la ley, sino que han defendido exclusivamente los intereses de Vucic y el SNS.