Sigue la ofensiva israelí en Gaza

EL CAIRO.- Ataques israelíes en Ciudad de Gaza y en un campamento de refugiados mataron a más de 40 personas, incluyendo 19 mujeres y niños, indicaron autoridades de salud el domingo, día en que varios países europeos y aliados líderes de Estados Unidos actuaron para reconocer un Estado palestino.

Funcionarios de salud del Hospital Shifa, a donde se llevaron la mayoría de los cuerpos, dijeron que entre los muertos había 14 personas que murieron en un ataque nocturno el sábado que impactó un bloque residencial en el sur de la ciudad.

El personal de salud dijo que un enfermero que trabajaba en el hospital estaba entre los muertos, junto con su esposa y tres hijos.

Otro ataque que tuvo como objetivo a un grupo de personas frente a una clínica en el campo de refugiados de Bureij en el centro de Gaza mató al menos a ocho palestinos, según el Hospital Al-Awda. Los muertos incluyen a niños cuatro y dos mujeres, afirmó el hospital. Otras 22 personas resultaron heridas, agregó.

Israel no hizo comentarios sobre los ataques.

Protestas contra la guerra en Israel

La nueva operación israelí, que comenzó esta semana, intensifica aún más un conflicto que ha sacudido a Oriente Medio y probablemente aleja la posibilidad de cualquier cese al fuego. El ejército israelí, que ha instalado a los palestinos a irse, no ha dado un calendario para la ofensiva, pero hay indicios de que podría durar meses. Israel dice que el objetivo de la operación es presionar a Hamás para liberar a los rehenes y rendirse.