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Sismo sacude varias ciudades, sin daños

Por AP

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Sismo sacude varias ciudades, sin daños
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      Un sismo de magnitud 4.9 sacudió el miércoles varias ciudades del noreste de Colombia sin daños reportados de inmediato, pero generó incertidumbre en la población luego de un devastador terremoto registrado hace más de dos semanas.

      Tuvo epicentro en el municipio de Jordán, en el departamento de Santander, a una profundidad de 159 kilómetros. Las autoridades no reportaron víctimas. En Bucaramanga, capital de Santander, y en Bogotá varios edificios evacuaron como medida preventiva.

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