Sondeos favorecen a demócratas en EU

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, cerró este lunes la campaña de las elecciones de medio mandato defendiendo sus obras en Washington, mientras los sondeos nacionales muestran una ventaja para los demócratas a horas de la apertura de los colegios electorales.

Trump dio un discurso frente al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, donde defendió sus polémicas obras en la capital y aseguró que el lugar está "mejor de lo que ha estado nunca".

Las encuestas de la jornada previa a la elección anticipan un posible vuelco demócrata en el Senado, con ventajas en cinco estados actualmente en manos republicanas: Texas, Maine, Ohio, Kansas, Alaska, según el último sondeo de The New York Times y Siena.

Por su parte, el modelo de pronóstico, Decision Desk HQ, otorga a los demócratas un 84 % de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes y un 64 % de hacerse con el Senado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los colegios electorales abrirán entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana y cerrarán entre las 19:00 y las 20:00, según cada estado. El cierre será escalonado por los distintos husos horarios, desde la costa este hasta Alaska y Hawái.