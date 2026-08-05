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SpaceX registra pérdidas menores de lo esperado

Por AP

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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SpaceX registra pérdidas menores de lo esperado
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      Desarrollado por SACS IA

      NUEVA YORK.- SpaceX reportó una pérdida de más de quinientos millones de dólares en su primer informe trimestral como empresa pública, pero el descalabro fue menor de lo previsto por Wall Street y los ingresos se dispararon.

      La empresa dirigida por Elon Musk reportó una pérdida de 541 millones de dólares, equivalente a 9 centavos por acción, en los tres meses hasta junio, menos de la mitad de lo que los analistas financieros habían esperado. Los ingresos saltaron a 7.800 millones de dólares, un aumento de más del 90% respecto al periodo del año anterior.

      Musk responderá pronto a las preguntas de inversionistas y analistas financieros en una conferencia telefónica.

      Las acciones de la empresa de cohetes, comunicaciones satelitales e IA han caído aproximadamente a la mitad desde su pico de junio, poco después de una oferta pública inicial que brevemente convirtió a Musk en el primer billonario del mundo.

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      Los inversionistas han hecho bajar el precio de la acción por preocupaciones de que Musk les exageró sobre las perspectivas futuras de la compañía para los viajes y la colonización espacial, entre otros temas. También se preparan para una negociación volátil, ya que algunos directivos de la empresa podrán vender acciones tras el vencimiento de lo que se conoce como una cláusula de prohibición, que ocurrirá más adelante en la semana.

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