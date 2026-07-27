Zelenskyy se reúne con primer ministro británico en base naval

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El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el nuevo primer ministro británico Andy Burnham se reunieron el lunes en una base naval británica y hablaron sobre proyectos conjuntos de drones y la urgente necesidad de Ucrania de interceptores de misiles balísticos para contrarrestar los ataques rusos.

La visita de Zelenskyy fue la primera de un líder extranjero desde que Burnham asumió el cargo hace una semana, y el primer ministro la calificó de reflejo del apoyo "inquebrantable" a Kiev para defenderse de la invasión rusa.

Su predecesor, Keir Starmer, estuvo en la capital ucraniana hace menos de dos semanas en su último viaje al extranjero antes de dejar el cargo, y Burnham anunció su propio viaje pronto.

Burnham será el quinto primer ministro británico que trate con Zelenskyy desde que Rusia lanzó la guerra en 2022.

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"Usted es el primer líder al que he recibido en persona desde que asumí el cargo, y eso no es casualidad", le dijo Burnham a Zelenskyy. "Que el mensaje quede bien claro: estamos cien por ciento con Ucrania, yo personalmente estoy cien por ciento con usted y cumpliré plenamente cada compromiso que este país ha asumido con Ucrania".

Zelenskyy indicó que la relación entre ambos países era "más fuerte que nunca".

La reunión, a bordo del portaaviones HMS Queen Elizabeth atracado en Portsmouth, en la costa sur de Inglaterra, se produjo un día antes del viaje de Zelenskyy a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump.

Burnham indicó que habían "hablado extensamente" sobre la necesidad de Kiev de más interceptores para derribar misiles balísticos rusos, "particularmente en términos de que Ucrania proteja infraestructura nacional crítica durante los inviernos".

"Hemos sacado algunas cosas que ahora vamos a dar seguimiento con nuestros socios", expresó Burnham después de la reunión.

Rusia ha intensificado sus ataques contra gasolineras, instalaciones eléctricas y otra infraestructura en toda Ucrania como parte de una campaña más amplia para tensar la logística y las redes energéticas del país.

Zelenskyy publicó en X que los líderes también hablaron sobre "producción conjunta de defensa". Reino Unido y Ucrania ya tienen un acuerdo para trabajar juntos en nuevos drones, y Zelenskyy dijo a Sky News antes de la reunión que esperaba construir una "gran, gran fábrica" en Reino Unido.

También se reunieron con más de 200 militares ucranianos que han pasado las últimas tres semanas en Reino Unido. Han participado en un ejercicio destinado a reforzar las capacidades de combate y las medidas contra minas en el mar Negro, informó el gobierno británico.

Burnham anunció que el Reino Unido dará a Ucrania la propiedad intelectual que sustenta su nuevo sistema de guerra electrónica "Stone Cloak" ("Capa de piedra"), capaz de interferir las defensas antiaéreas rusas para impedir que se detecten drones.

Ucrania ha ampliado su campaña de ataques con drones dentro de Rusia, que han tenido como objetivo instalaciones petroleras, fábricas militares y, más recientemente, centros logísticos, llevando la guerra a millones de rusos y aumentando la presión sobre el presidente, Vladímir Putin.

Las incursiones han hecho añicos el relato de Putin de que el conflicto es algo que no afecta la vida de la gente común en su país. Pero él no se ha dejado disuadir y Rusia ha redoblado su campaña aérea, bombardeando regularmente a Ucrania con misiles y drones.

Rusia y Ucrania intercambian más ataques con drones

Rusia volvió a atacar a Ucrania durante la noche con 147 drones de ataque de largo alcance, según la fuerza aérea ucraniana, que indicó que 123 drones fueron interceptados o neutralizados mediante interferencias.

En Zaporiyia, una persona murió y dos resultaron heridas en ataques en la ciudad que dañaron un edificio residencial de gran altura y varias viviendas particulares durante la noche, según el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.

Un ataque ruso contra la ciudad de Balakliia, en la región de Járkiv, mató a una persona e hirió a ocho, informó Vitalii Karabanov, jefe de la administración militar de la ciudad.

En el distrito de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, ataques rusos dañaron un kínder, edificios residenciales e infraestructura, e hirieron a una mujer y a un niño de 6 años, según el jefe de la administración, Oleksandr Hanzha.

En la región oriental de Járkiv, un miembro del consejo regional, Oleksandr Skoryk, afirmó que las fuerzas rusas han destruido todas las gasolineras a lo largo de la autopista entre Járkiv y Poltava, una distancia de unos 150 kilómetros (93 millas). La autopista es una ruta clave de suministro que conecta Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania y un centro regional cercano a la frontera rusa, con el centro de Ucrania.

El Ministerio de Defensa Nacional de Rumania dijo que un dron entró brevemente en su espacio aéreo antes de cruzar el río fronterizo hacia Ucrania, donde posteriormente se reportaron explosiones. Indicó que se desplegaron dos cazas F-16 para monitorear el espacio aéreo.

La incursión del dron en el espacio aéreo rumano marcó el cuarto incidente de este tipo en el mismo número de días. Los tres drones anteriores fueron derribados por el miembro de la OTAN.

En Moscú, el Ministerio ruso de Defensa informó que las defensas aéreas derribaron 276 drones ucranianos durante la noche.

El gobernador de la región de Rostov, Yuri Slyusar, declaró que cinco personas, incluido un niño, murieron cuando un dron ucraniano impactó un edificio de apartamentos en Rostov del Don. El Estado Mayor General del ejército ucraniano señaló que las fuerzas ucranianas atacaron una terminal de exportación en Rostov del Don, provocando un incendio.

El ejército ucraniano sostuvo que otros ataques en la parte de la región de Jersón ocupada por Moscú tuvieron como objetivo una estación repetidora terrestre utilizada para controlar drones y un puente sobre el estrecho de Henichesk que Rusia utiliza para la logística militar. También fueron alcanzados depósitos rusos de combustible y suministros.

En la ciudad de Belgorod, en el suroeste de Rusia cerca de la frontera con Ucrania, un ataque con drones ucranianos hirió a 12 personas, incluidos dos niños, según funcionarios regionales de emergencias.

Irán promete represalias tras ataque ucraniano a barco

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que Ucrania atacó una embarcación iraní en el mar Caspio, matando a un marinero.

En una declaración en X el domingo, Araghchi denunció el ataque como una "flagrante violación de la Carta de la ONU realizada a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra". Afirmó que dejó claro en llamadas con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, y con el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, que el ataque "no puede quedar sin respuesta".

Zelenskyy apuntó que los ataques ucranianos de largo alcance en el mar Caspio durante el fin de semana lograron "muy buenos resultados", y añadió que los objetivos incluyeron "embarcaciones implicadas en el transporte de carga militar vinculada a Irán, así como un buque de guerra".

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, rechazó las amenazas de represalias de Irán como injustificadas e infundadas, diciendo que los suministros de armas de Teherán a Rusia lo han convertido en un cómplice directo de la agresión de Moscú. "Irán no tiene ninguna base para pretender ser una víctima", publicó en X, y calificó de "absurdas" sus referencias a la Carta de la ONU.

Sybiha dijo que las declaraciones de Irán eran un intento de desviar la atención de los ataques de Rusia contra el transporte marítimo civil en el mar Negro, que serían un foco de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes.