Suben a 73 los reclutas muertos en ataque hutí

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EL CAIRO, Egipto.- El número de fallecidos por un ataque hutí con misiles contra un campamento militar del gobierno en el sur de Yemen aumentó a 73, todos nuevos reclutas, lo que lo convierte en el más letal desde que la reactivación de los combates en el país hace tres meses, el martes un alto funcionario gubernamental dijo.

Los reclutas tenían entre 18 y 20 años, y algunos siguieron desaparecidos un día después de que los rebeldes, que cuentan con el respaldo de Irán, golpearon con misiles balísticos el campo de entrenamiento de al-Alam, en la provincia sureña de Shabwa, dijo a The Associated Press el gobernador de Shabwa, Awad Ibn al-Wazir.

El ataque del lunes formó parte de un reciente repunte del conflicto en Yemen, que comenzó en julio cuando fuerzas del gobierno reconocidas internacionalmente y la coalición encabezada por Arabia Saudí lanzaron ataques aéreos contra el Aeropuerto Internacional de Saná, en manos de los hutíes, lo que desbarató un acuerdo de alto el fuego de 2022 que en gran medida había frenado los choques en la guerra civil que asola el país.

Los hutíes también han disparado misiles y drones contra Arabia Saudí.

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