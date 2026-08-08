Profeco analiza útiles escolares: diferencias y fallas detectadas

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 94 productos escolares de uso común para identificar su desempeño, características, información comercial y acabados, como parte de un estudio previo al regreso a clases.

Profeco analiza desempeño y precios de útiles escolares

Según un comunicado de la dependencia, las pruebas fueron realizadas por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor e incluyeron 17 cuadernos tamaño profesional, 23 juegos de lápices de color, 15 gomas blancas, nueve juegos de geometría, 16 sacapuntas y 14 bolígrafos de tinta azul.

En los cuadernos se revisaron aspectos como el número de hojas, resistencia, gramaje y repelencia al agua. Los lápices de color fueron evaluados por la durabilidad y resistencia de sus puntillas, mientras que las gomas fueron sometidas a pruebas de desgaste y eficiencia al borrar.

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Los bolígrafos fueron analizados por su rendimiento, calidad y cantidad de metros de escritura; en los sacapuntas se verificó su funcionamiento y en los juegos de geometría se revisaron la graduación, exactitud, linealidad del trazo y desempeño.

Resultados del estudio Profeco: calidad y precios variados

Los 17 cuadernos analizados superaron las pruebas realizadas por el laboratorio sin presentar defectos. Sin embargo, el estudio encontró diferencias importantes en el precio de productos con características semejantes.

Un ejemplo son los cuadernos tamaño profesional de 100 hojas y pasta no plastificada. El modelo "NFL" de Scribe tuvo un precio de 79.91 pesos y obtuvo una calificación de "Muy Bueno", mientras que un producto de Stuk, con características similares y la misma calificación, costaba 49.72 pesos.

En los lápices de color, todos los modelos cumplieron con la información comercial y no presentaron defectos en sus acabados. Ocho productos destacaron por la resistencia de sus puntillas. Entre los artículos con características similares, Profeco comparó los de Maped, con un precio de 150 pesos, y Artesco, de 118.53 pesos.

Las gomas analizadas aprobaron las pruebas de borrado. Los productos de Artesco, Kores, Maped, Office Depot, OfficeMax y Staedtler destacaron por su desempeño en esta prueba.

En los juegos de geometría, los nueve modelos obtuvieron la calificación de Excelente en las pruebas de escala y linealidad del trazo. No obstante, el laboratorio encontró defectos en los acabados de todos los productos. Además, los modelos de Mae y Wacky presentaron fallas en el trazo realizado con el compás.

Entre los sacapuntas también se detectaron problemas. El modelo de Maped presentó atascamiento y rompimiento de la punta durante las pruebas de funcionamiento. Además, Kores Snappy 35813, Kores Snappy Duo 35814 y Kum incumplieron con la NOM-050-SCFI-2004 al no incluir las leyendas de advertencia requeridas en su etiquetado.

Los bolígrafos de tinta azul oleosa de punto mediano sin mecanismo retráctil cumplieron con los requisitos de información comercial y no presentaron imperfecciones en sus acabados.

En la relación entre rendimiento y precio, el paquete de 12 bolígrafos Bic obtuvo una calificación de Excelente y tenía un precio de 51.45 pesos. En contraste, un paquete de Pentel alcanzó un costo de 235.55 pesos.

Los resultados del estudio muestran que el precio no necesariamente corresponde con una diferencia proporcional en las características o el desempeño de productos similares.

Por ello, antes de comprar útiles escolares, conviene revisar las características de cada artículo, comparar precios entre marcas y establecimientos y establecer un presupuesto para las compras del regreso a clases.