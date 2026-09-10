Suman 23 los muertos en prisión hutí de Yemen
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El Cairo, Egipto.- Los rescatistas excavaban entre los escombros de un penal administrado por los hutíes —respaldados por Irán— que fue impactado esta semana por un ataque aéreo en el norte de Yemen, al tiempo que una escalada entre los rebeldes y una coalición encabezada por Arabia Saudí amenazaba el frágil alto el fuego de Yemen.
La reanudación de los combates también amenaza los envíos mundiales de petróleo, ya que los hutíes apuntan al transporte marítimo y a la infraestructura petrolera que ayuda a mantener el flujo de crudo a través del mar Rojo, al tiempo que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha estrangulado los envíos a través del estratégico estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.
La prisión en Hazm, capital provincial de Jawf, se vino abajo el pasado lunes, cuando ataques de la coalición alcanzaron la zona, matando al menos a 23 personas, incluidas las cuatro cuyos cuerpos fueron hallados este miércoles.
Aún no estaba claro cuántas personas había en la prisión en el momento de los ataques, que también dejaron siete heridos.
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Tras el ataque del lunes, los hutíes respondieron el martes con una ofensiva contra ciudades del sur de Arabia Saudí.
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