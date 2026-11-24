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QUITO.- Tres fallecidos se registraron el lunes en Ecuador a causa de las fuertes lluvias asociadas al fenómeno meteorológico El Niño, lo que eleva a 27 el total de víctimas mortales desde fines de agosto, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos.

De acuerdo con un reporte de la policía, dos de los fallecidos fueron atrapados por un deslizamiento de tierra en la ciudad de Quevedo, 137 kilómetros al suroeste de Quito, y el tercero murió por causa similar en Riobamba, 161 kilómetros al sur de la capital.

En un informe de la situación del país, esa Secretaría precisó que hay alrededor de 110.000 afectados por el fuerte invierno que ha causado destrozos en la mayor parte del territorio nacional, incluidas las islas Galápagos, en el medio del océano Pacífico .

En poco más de dos meses caracterizados por abundantes lluvias, se han registrado 1.883 eventos adversos, 59% de los cuales fueron inundaciones, además de crecientes de tierra y otros, destacado.

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La policía reportó el domingo que las dos principales carreteras que llegan a Quito desde la zona tropical fueron afectadas por grandes derrumbes al final de un fin de semana largo por un feriado nacional. Una de ellas fue habilitada horas más tarde.