Suspenden venta de gasolina en Crimea

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Crimea.- Las autoridades en Crimea ocupadas por Rusia suspendieron el domingo la venta de gasolina a civiles, mientras Ucrania intensificaba los ataques contra los suministros de combustible en la península del mar Negro.

El gobernador Serguéi Aksiónov, el responsable de Crimea designado por el Kremlin, señaló que los ataques ucranianos mataron a cuatro personas e hirieron a otras 28. No especificó cuál era el objetivo del ataque.

Más tarde escribió en redes que las gasolineras locales detendrían todas las ventas a empresas no estatales ya particulares durante un tiempo no definido.

"El combustible se venderá únicamente a los organismos gubernamentales que garantizan el funcionamiento y la seguridad de la República de Crimea. Pido a todos que mantengan la calma y que sólo confien en las fuentes oficiales de información", indicó.

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Las fuerzas ucranianas han atacado repetidamente los suministros de combustible hacia Crimea en las últimas semanas, lo que ha desencadenado la peor crisis energética en la región desde que Rusia la anexionó ilegalmente en 2014.

La península de Crimea ha sufrido escasez periódica de combustible por ataques ucranianos antes, pero la crisis actual es la peor desde su anexión en 2014.