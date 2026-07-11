Taiwán y China se preparan para tifón

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Pekín/Tokio.- El tifón Bavi avanza este viernes hacia Taiwán y la costa oriental de China, donde las autoridades locales han elevado las alertas marítimas y meteorológicas ante un sistema que se ha debilitado, pero que aún amenaza con dejar lluvias torrenciales, fuerte oleaje, marejadas y cancelaciones del transporte durante el fin de semana.

Bavi, que llegó a tocar tierra el pasado 6 de julio como ´supertifón´ en la isla de Rota, en las Marianas del Norte, se debilitó este viernes de tifón fuerte a tifón, según el Centro Meteorológico Nacional de China.

Según la previsión oficial china, el tifón avanzará hacia el noroeste a entre 20 y 25 kilómetros por hora y tocará tierra entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en la costa comprendida entre Xiapu, en Fujian, y Wenling, en Zhejiang.

En China, las autoridades mantienen la alerta naranja por tifón, mientras que el Centro Nacional de Previsión Oceánica emitió una alerta roja por oleaje y naranja por marejada, con olas previstas de entre 9 y 14 metros en el sur del mar de China Oriental, cancelaciones de vuelos, suspensiones ferroviarias, cierres turísticos y avisos de retrasos en servicios de paquetería.

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En Taiwán, la mitad norte de la isla amaneció este viernes con escuelas, oficinas y mercados financieros cerrados ante la llegada de Bavi.

Un total de 12 ciudades y regiones, incluida Taipéi y el archipiélago periférico de Matsu, decretaron la suspensión de actividades administrativas y escolares, mientras cerca de un millar de residentes del condado oriental de Hualien fueron evacuados de forma preventiva.

En Japón, Bavi afectó a la prefectura de Okinawa y a las islas más meridionales del archipiélago, con fuertes vientos, gran oleaje y cancelaciones de vuelos.