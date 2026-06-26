Sasha Sokol denuncia incumplimiento de disculpa pública de Luis de Llano

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La cantante y actriz

volvió a pronunciarse sobre el caso legal que mantiene con el productor

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, señalando que, a un año de la resolución de lade la Nación (), elque lo obliga a ofrecer unapor abuso y daño moral aún no ha sido cumplido."Ayer se cumplió un año desde que lacondenó apor abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una. Luis quiere prolongar sulo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar elde su. Sólo aplazar, porque laes irrevocable", expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.hizo un recuento del tiempo que ha pasado desde que De Llano abusó de ella. desde que decidióy desde que las autoridades lo declararon culpable, y cuestionó cuánto tiempo más tendrá que esperar para obtener, pues ésta no solo llega cuando hay unaa favor, sino cuando se cumple."Han pasadodesde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidíy más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Lano se obtiene solamente con unaa favor, sino con elde la misma".De acuerdo con lo establecido por la, el productor debía ofrecer unacomo parte de la reparación del daño tras ser hallado responsable dede carácter sexual y moral en contra de la artista, hechos que habrían ocurrido cuando ella era menor de edad.El caso se remonta a lay personal que ambos mantuvieron en la, cuandoera una figura influyente en la industria del entretenimiento en México yiniciaba su carrera como integrante del grupoAños después, la cantante denunció públicamente que esa relación ocurrió en un contexto dey asimetría de edad, lo que derivó en unque culminó con lade la Suprema Corte.