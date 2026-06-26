Sasha Sokol denuncia incumplimiento de disculpa pública de Luis de Llano
La cantante recuerda que la sentencia es irrevocable y cuestiona la demora en la reparación del daño.
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La cantante y actrizSasha Sokol volvió a pronunciarse sobre el caso legal que mantiene con el productor Luis de Llano
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, señalando que, a un año de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el fallo que lo obliga a ofrecer una disculpa pública por abuso y daño moral aún no ha sido cumplido.
"Ayer se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública. Luis quiere prolongar su impunidad lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Sólo aplazar, porque la sentencia es irrevocable", expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.
Sokol hizo un recuento del tiempo que ha pasado desde que De Llano abusó de ella. desde que decidió denunciarlo y desde que las autoridades lo declararon culpable, y cuestionó cuánto tiempo más tendrá que esperar para obtener justicia, pues ésta no solo llega cuando hay una sentencia a favor, sino cuando se cumple.
"Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma".
De acuerdo con lo establecido por la SCJN, el productor debía ofrecer una disculpa pública como parte de la reparación del daño tras ser hallado responsable de abuso y violencia de carácter sexual y moral en contra de la artista, hechos que habrían ocurrido cuando ella era menor de edad.
El caso se remonta a la relación profesional y personal que ambos mantuvieron en la década de los 80, cuando Luis de Llano era una figura influyente en la industria del entretenimiento en México y Sasha Sokol iniciaba su carrera como integrante del grupo Timbiriche.
Años después, la cantante denunció públicamente que esa relación ocurrió en un contexto de abuso de poder y asimetría de edad, lo que derivó en un proceso legal que culminó con la sentencia de la Suprema Corte.
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