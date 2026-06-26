Detienen a 25 personas y aseguran droga en operativos de la GCE

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Guardia Civil Estatal (GCE) informó que, como resultado de los operativos desplegados en las cuatro regiones de San Luis Potosí durante las últimas 24 horas, fueron detenidas 25 personas por su probable participación en diversos hechos constitutivos de delito.

La corporación detalló que, durante estas acciones, se aseguraron 62 dosis de la droga conocida como "cristal", 370.6 gramos de marihuana y tres dosis de cocaína, como parte de las estrategias para combatir los delitos contra la salud.

Además, mediante labores de inteligencia y vigilancia, los agentes recuperaron dos vehículos que contaban con reporte de robo, mientras que otras dos unidades fueron aseguradas por su probable vinculación con actividades ilícitas y quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

LEA TAMBIÉN ¿Quién vigiló Carranza durante los festejos del Tri? Vecinos de Morales piden a autoridades moderar a los celebrantes

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado señaló que estos operativos forman parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y preservar la paz pública en los 59 municipios de la entidad.