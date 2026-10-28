Terremoto político sacude a Chile

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SANTIAGO.- El presidente de Chile, José Antonio Kast , ingresó el martes al Congreso un proyecto de ley que modifica el régimen de reducción de condenas por buen comportamiento, en medio de un terremoto político ante la revelación de que su gobierno ha otorgado la rebaja de sentencias a más de medio centenar de condenados por abusos y violaciones de menores de edad.

La iniciativa busca hacer modificaciones a una ley que prevé la reinserción social de condenados a través de la reducción de sus condenas, siempre y cuando demuestren buen comportamiento en la cárcel. Sin embargo, en la última semana se dio a conocer que, entre los reclusos beneficiados en los últimos meses por la normativa, figuran más de 50 pederastas, abusadores y violadores de niños , lo que provocó una indignación generalizada en el país.

El ingreso del proyecto para cambiar la legislación llega un día después de que Kast reconociera que el Estado "falló" al permitir que abusadores y violadores de niños recibieran el beneficio y activara protocolos para que "una situación como esta jamás vuelva a repetirse".

"A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló", reconoció Kast. "Como presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde como gobierno".

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Escándalo sacude a Chile y Kast blinda ministro

El escándalo fue revelado la semana pasada, cuando el medio local Interferencia desveló en una investigación que el Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de condena de sentenciados por abusos y violaciones de menores desde Kast llegó al poder, en marzo. De estos, 27 individuos fueron condenados por abuso sexual y 29 por violación, según la publicación.

La revelación sacudió a Chile y, en los últimos días, se multiplicaron los pedidos transversales —tanto de la oposición como del oficialismo— para la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Sin embargo, pese a que reconoció el error, Kast de momento ha optado por blindar a su ministro.

"El ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continuar con sus funciones", afirmó el mandatario la víspera.