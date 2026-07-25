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Camioneta embiste a multitud en evento LGBTQ+ de Berlín

El ataque dejó un fallecido y al menos 15 heridos, algunos con lesiones graves que ponen en riesgo su vida.

Por AP

Julio 25, 2026 05:52 p.m.
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Camioneta embiste a multitud en evento LGBTQ+ de Berlín
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      BERLÍN (AP) — Una camioneta tipo van se metió entre la multitud durante el famoso evento LGBTQ+ de Berlín el sábado, mató a una persona e hirió al menos a 15, lo que llevó a la policía a cancelar las celebraciones y un concierto en la capital alemana horas después de haber comenzado.

      Camioneta atropella personas en desfile orgullo Berlín

      La policía indicó que algunas de las víctimas tenían heridas que ponían en peligro su vida. Bomberos y ambulancias estaban presentes con muchos efectivos de emergencia en el lugar para atender a las víctimas.

      En una publicación en X, la policía pidió a todos que abandonaran de inmediato el recinto del evento.

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      Policía de Berlín cancela evento LGBTQ tras ataque

      Según la policía, una camioneta blanca había ingresado al parque Tiergarten, que estaba justo al lado de la ruta por la que había pasado antes la marcha del orgullo, y atropelló a varias personas antes de chocar contra un árbol. La policía no sabía cuántos agentes se habían desplegado en el lugar, pero señaló que era "definitivamente mucha policía". Indicó que ya se busca a sospechosos.

      "Estamos realizando una búsqueda intensiva de posibles sospechosos", dijo el agente Florian Nath en un breve video difundido en la cuenta de la policía de Berlín en X.

      Cientos de miles de personas habían llegado a Berlín el sábado para celebrar en el desfile del orgullo de Berlín, conocido en Alemania como Christopher Street Day. Es una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa.

      El evento del orgullo frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo de la ciudad, en el centro, cerca de Tiergarten, fue cancelado alrededor de las 10:15 de la noche y la actuación de una banda en el escenario fue interrumpida. Se instó a la gente a irse a casa y a evitar tomar la ruta a través del parque Tiergarten.

      Antes del incidente, la gente había celebrado pacíficamente, marchando por la ciudad durante horas, bailando con música a todo volumen y vitoreando a las alrededor de 80 carrozas que participaron en el desfile.

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