Tifón toca tierra en Filipinas; se debilita

Bangkok, Tailandia.- El supertifón Fung-wong, conocido localmente como Uwan, se debilitó este lunes tras desplazarse sobre las aguas costeras de La Unión, en el norte de Filipinas, después de azotar con fuertes vientos y lluvias intensas amplias zonas del país y obligar a la evacuación de cerca de un millón de personas, informó la agencia meteorológica nacional Pagasa.

En su boletín de las 05.00 hora local (21.00 GMT del domingo), Pagasa indicó que el centro del tifón se encontraba frente a las costas de Bacnotan, en La Unión, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 230 km/h, mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste a 25 km/h.

Aunque el sistema ha perdido algo de fuerza, las autoridades mantienen señales de alerta por vientos de tifón en amplias zonas del norte y centro de Luzón, donde se prevén daños considerables a infraestructuras, caída de árboles y cortes eléctricos generalizados.

La agencia advirtió además del riesgo de marejadas ciclónicas potencialmente mortales, con olas de hasta tres metros que podrían afectar a comunidades costeras del norte y centro de Luzón, incluida Metro Manila, así como regiones de Calabarzon, Mimaropa, Bicol y Bisayas.

El mar se mantiene extremadamente peligroso, con olas que superan los 12 metros en el litoral de La Unión y Pangasinan, y condiciones de navegación de alto riesgo para todas las embarcaciones en los litorales de Luzón y el oeste de Bisayas.

Pagasa prevé que Fung-wong salga del territorio filipino la tarde del lunes y se desplace hacia el mar de China Meridional, donde podría volver a intensificarse brevemente el martes y el miércoles antes de dirigirse al estrecho de Taiwán, donde se espera su debilitamiento.

Las autoridades de gestión de desastres filipinas han instado a la población en áreas de riesgo a permanecer en refugios seguros y evitar las zonas costeras y fluviales, mientras continúan las operaciones de respuesta ante posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de servicios básicos.