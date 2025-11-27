Tiroteo en DC; dos miembros de GN, heridos

Washington.- Dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia que fueron desplegados en la capital de Estados Unidos fueron baleados el miércoles a sólo unas cuadras de la Casa Blanca.

El director del FBI, Kash Patel, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijeron que los efectivos fueron hospitalizados en estado crítico.

El incidente se mientras produjo la presencia de las tropas en esta y otras ciudades del país ha sido un tema polémico durante meses, alimentando una batalla judicial y un debate de política pública más amplio sobre el uso del ejército por parte del gobierno federal para combatir lo que los funcionarios descritos como un problema de crimen fuera de control.

Jeffrey Carroll, subdirector ejecutivo de la policía de DC, dijo que los investigadores no tenían información sobre un motivo. Señaló que el agresor “dobló la esquina” y comenzó a disparar inmediatamente contra las tropas, según un video revisado por los investigadores. “Este fue un ataque directo”, dijo Bowser.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dos funcionarios policiales y una persona familiarizada con el asunto dijeron que se creía que el sospechoso era un ciudadano afgano que llegó a EU en septiembre de 2021 y ha estado viviendo en el estado de Washington.

El sospechoso ha sido identificado por funcionarios policiales como Rahmanullah Lakanwal, pero las autoridades aún estaban trabajando para confirmar completamente sus antecedentes, añadieron. Las personas no podían discutir detalles de una investigación en curso y hablaron con la AP.

Un sospechoso que estaba bajo custodia también fue baleado y tenía heridas que no se creía que fueran potencialmente mortales.

Tras el incidente, el gobierno del presidente Trump ordenó enviar otros 500 miembros de la Guardia Nacional a Washington. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que Trump le pidió enviar más soldados.

Actualmente hay casi 2.200 soldados asignados a la fuerza de tarea conjunta que opera en la ciudad, según la última actualización del gobierno.

El tiroteo ocurrió aproximadamente a dos cuadras al noroeste de la Casa Blanca cerca de una estación del metro. Al menos uno de los soldados intercambió disparos con el agresor, según otro funcionario policial.