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Hombre fallecido en tiroteo en suburbios de París: club rinde homenaje

El tiroteo ocurrió en Trappes y La Verrière, dejando un hombre fallecido y cinco heridos.

Por AP

Octubre 24, 2026 10:12 a.m.
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Hombre fallecido en tiroteo en suburbios de París: club rinde homenaje
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      PARÍS (AP) — El hombre que falleció en un tiroteo el viernes en los suburbios de París era un luchador aficionado de artes marciales mixtas, dijo su club, que identificó a la víctima de lo que las autoridades francesas describieron como un ataque con motivación racial.

      Hombre fallecido en tiroteo en suburbios de París

      La Atch Academy, en Aubervilliers, al norte de la capital francesa, identificó al fallecido como Pengo Bossio Wangi, de 26 años, y le rindió homenaje en un comunicado en Instagram. Las autoridades francesas no han identificado públicamente a la víctima.

      "Pengo era uno de los nuestros", escribió el club, que recordó además su sonrisa, energía y generosidad. "Nada justifica que se arrebate una vida de esta manera".

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      Ataque racista en Trappes y La Verrière deja heridos

      Al menos cinco personas más, incluida una niña de 12 años, resultaron heridas cuando un atacante disparó desde un vehículo en tres puntos de Trappes y La Verrière, de acuerdo con las autoridades.

      El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el viernes que se trató de "un atentado terrorista racista" y que las víctimas fueron atacadas por el "color de su piel o su religión percibida".

      Un sospechoso fue detenido poco después de la balacera, y la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia asumió el caso.

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