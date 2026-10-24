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Maribel Guardia renuncia régimen convivencia con su nieto en disputa legal

Abogado de Imelda Tuñón asegura que la actriz sigue exigiendo la custodia del menor en juzgado.

Por El Universal

Octubre 24, 2026 08:57 a.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 23 (EL UNIVERSAL).- Hace unos días, Maribel Guardia anunció en un comunicado publicado en sus redes sociales que renunciaba al régimen de convivencia con su nieto. Sin embargo, Antonio Lozano García, abogado de su exnuera, Imelda Garza Tuñón, la contradijo y aseguró este viernes que la actriz sigue exigiendo la guardia y custodia del menor ante el juzgado.

      Renuncia de Maribel Guardia y versión del abogado

      En el video publicado del 19 de octubre, la famosa explicó que tomó la difícil decisión debido a temer que un reencuentro con el menor sea utilizado para perjudicarla a ella y a su esposo, Marco Chacón. Según lo señalado por el abogado de Guardia, la defensa de Imelda Tuñón habría fabricado un dictamen privado para acusarlos de supuestos maltratos y abusos.

      Lozano García, en su reciente encuentro con la prensa, también negó que exista una posibilidad cercana de que Maribel Guardia conviva con su nieto. Según su versión, la única propuesta de acercamiento ocurrió el 3 de marzo de 2025, "cuando nosotros promovimos una controversia familiar por comparecencia que le correspondió conocer al juez sexto del familiar".

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      Propuestas judiciales y medidas de protección

      Añadió que la abogada Anel Beltrán propuso ante la jueza un régimen de convivencias supervisadas para Guardia, debido al conflicto entre ambas partes. Sin embargo, la actriz no aceptó la propuesta. "Eso consta en el expediente", afirmó Lozano.

      El abogado agregó que un juez dictó medidas de protección a favor de Imelda y su hijo, y aseguró que no habrá convivencia debido a las afectaciones que, según él, presenta para el niño.

      "No hay posibilidades de que la señora (se reúna), ni tampoco ha habido pláticas entre ellas, ni tampoco ha habido ofrecimientos", concluyó.

      La disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, comenzó después del fallecimiento del cantante en 2023 y se ha centrado en la custodia del menor. En 2025, Guardia señaló que su exnuera tenía problemas de adicciones y presentaba comportamientos que, a su juicio, ponían en riesgo la seguridad del niño.

      Por su parte, Imelda ha señalado que Maribel intenta separarla de su hijo. Más recientemente, Guardia denunció a Tuñón por presuntos delitos relacionados con el suministro de fármacos a su hijo Julián Figueroa, después de que su exnuera declarara públicamente que conseguía psicotrópicos mediante engaños a especialistas médicos para dárselos al cantante.

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