Un incendio arrasa el refugio construido para Hitler en Alemania

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BERLÍN (AP) — Un incendio arrasó el refugio construido para Adolf Hitler en los Alpes bávaros, conocido como el Nido del Águila, y las labores de extinción seguían en marcha el sábado, informaron las autoridades. Una persona fue detenida en relación con el incidente.

Incendio en el Nido del Águila: detalles confirmados

Por el momento se desconocía si se podrán conservar partes de la estructura, indicó la autoridad turística local. La policía indicó más tarde que el inmueble se quemó casi por completo.

Una alarma de incendios en el inmueble, ubicado en el distrito de Berchtesgaden, en el extremo sureste de Alemania, se activó alrededor de las 21:15 del viernes, explicó la policía en un comunicado. Los bomberos que acudieron al lugar podían ver las llamas mientras se acercaban al sitio, en un acantilado a 1.834 metros (6.017 pies) sobre el nivel del mar.

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Acciones de la autoridad y dificultades en la extinción

Desplazar camiones de bomberos hasta el lugar resultó difícil debido a su ubicación, agregó la policía. El sábado por la mañana continuaban los trabajos para apagar las llamas, agregó. Solo se podía acceder al recinto y a sus inmediaciones con equipos de protección respiratoria.

Los bomberos no encontraron a nadie en el edificio y, por el momento, las autoridades creen que no hubo heridos.

Una persona que llamó la atención de los investigadores poco después de que se iniciara el incendio fue detenida, explicó la policía, pero aún no se ha determinado si tuvo algo que ver con el incendio.

El edificio, el Kehlsteinhaus, se terminó en 1938 y se puede llegar a él mediante un ascensor dentro de la roca desde el final de una sinuosa carretera de montaña, en parte a través de una serie de túneles. La vía está cerrada al tránsito público, pero es utilizada por autobuses para visitantes.

Funciona como cafetería y restaurante desde 1952 y alberga una exposición sobre su historia. Cuando se registró el incendio no estaba abierto.