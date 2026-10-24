Liga MX | Horarios y canales de la jornada sabatina

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Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con los partidos correspondientes a la jornada 14, donde destacan tres grandes choques, de los cuales dos serán transmitidos por televisión abierta.

Cada vez falta menos para que termine la fase regular del torneo Apertura 2026 y algunos equipos continúan en la lucha por la cima del campeonato y otros por asegurar su lugar en la Liguilla.

Liga MX jornada 14 partidos sábado

El primer partido de este sábado, entre León y Toluca, promete ser un duelo de grandes emociones, ya que los separa solamente un punto en la clasificación. Los Diablos ocupan el cuarto lugar con 22 unidades, mientras la Fiera está en el quinto escalón con 21 puntos.

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Más tarde, en el Gigante de Acero, las Chivas se reencontrarán con Matías Almeyda cuando los Rayados reciban al Rebaño, ambos con la obligación de ganar. Monterrey, porque ocupa el séptimo lugar de la tabla con 20 puntos y una victoria le daría más tranquilidad para instalarse en la fiesta grande del futbol mexicano y el Guadalajara, para hilar triunfos consecutivos y mantenerse en el segundo lugar de la tabla.

Pumas y Tigres en duelo decisivo

Finalmente, el sábado concluye con un duelo universitario entre Pumas y Tigres en la capital del país, en el cual ambos -fuera de zona de Liguilla- deben ganar sí o sí; de lo contrario, empezarán a complicarse demasiado su clasificación a la fase final.

A continuación, les compartimos los detalles para que sepan horarios y canales para ver cada partido.

León vs Toluca

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX

Rayados de Monterrey vs Chivas

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Pumas vs Tigres

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX