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INE recibe "con respeto" auditoría del INE

La considera coherente con lo que ella misma solicitó, dijo Guadalupe Taddei

Por El Universal

Octubre 24, 2026 09:48 a.m.
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Guadalupe Taddei / Foto: Archivo

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      La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que "recibe con respeto" las investigaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció este viernes que iniciará sobre las contrataciones del órgano electoral, por haber indicios de corrupción.

      "La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral reconoce la fortaleza de las instituciones del Estado mexicano. Que un órgano constitucional autónomo sea fiscalizado por otro órgano del Estado demuestra que los contrapesos democráticos funcionan", aseguró Taddei.

      Este viernes, la ASF precisó que ya cuenta con elementos de prueba e indicios sobre "irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos".

      "La Presidencia la recibe con respeto y la considera coherente con lo que ella misma solicitó: una auditoría a los procesos de licitación del Instituto. El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes", informó el INE en un comunicado la madrugada de este sábado.

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      Guadalupe Taddei dijo estar a favor "de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso" y, en ese contexto, advirtió que en este tiempo que duren las investigaciones no hará declaraciones sobre ningún caso específico, pero la información estará disponible para las autoridades.

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      "Cada expediente debe revisarse en su contexto, con base en documentos y evidencia, y las responsabilidades que existan deben determinarlas las autoridades competentes. Ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley", señaló.

      "La Presidencia se ha conducido siempre con probidad y dentro de las facultades que le confieren la Constitución y la ley. Su convicción es clara: la transparencia no se declara, se demuestra. Por eso lanzamos el micrositio "INE siempre a la vista, contigo en cada paso", que en breve estará a disposición de la ciudadanía", agregó.

      Finalmente, la presidenta del INE lanzó dos mensajes a la ciudadanía y a los trabajadores del Instituto. En el primero, solicitó a los ciudadanos confiar en el proceso electoral y en que su voto estará siempre seguro durante el proceso.

      "La democracia se defiende con instituciones sólidas, con rendición de cuentas y con la verdad. El INE seguirá cumpliendo su mandato constitucional. (...) Rumbo a los próximos procesos electorales, la ciudadanía puede tener la confianza de que su voto está y estará protegido", dijo.

      A los trabajadores del INE les recordó que son ellos "la columna vertebral" de la democracia mexicana y que "su profesionalismo ha garantizado elecciones confiables durante más de tres décadas, y ninguna coyuntura disminuye ese trabajo".

      "Les pedimos seguir adelante con la serenidad, la entrega y el rigor técnico que distinguen al Servicio Profesional Electoral y a todo el personal del Instituto", concluyó.

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