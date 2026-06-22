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Tiroteos en Chicago dejan 7 muertos

Por AP

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Tiroteos en Chicago dejan 7 muertos
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      Chicago, Ills.- Una oleada de tiroteos en Chicago ha provocado al menos siete muertos y 38 heridos desde el viernes por la tarde, de acuerdo con la policía, lo que llevó al presidente Donald Trump a renovar su llamado a una intervención militar en la tercera ciudad más grande del país.

      Trump escribió en Truth Social el domingo por la mañana: "¿Por qué el gobernador Pritzker no me llama para pedir ayuda? Podría convertir a Chicago en una ciudad segura en UN MES; en UN AÑO será una de las más seguras!!!".

      Información preliminar compartida por la policía de Chicago indica que ha habido al menos dos docenas de incidentes con disparos desde las 5:00 de la tarde del viernes. Entre las personas muertas figuran un joven de 21 años que recibió un tiro en el pecho el domingo, un adolescente de 18 años que recibió un tiro en la axila el sábado por la noche y un hombre de 50 años baleado en el pecho el viernes.

      Al menos 12 personas de una multitud en una calle de Chicago sufrieron heridas de bala el viernes por la noche después de que una camioneta SUV se detuvo y dos personas en su interior comenzaron a disparar.

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      En Filadelfia, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un tiroteo a primera hora del domingo.

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